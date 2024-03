«La vida de Urtain fue la historia de un héroe de tragedia griega»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Parte de la vida de Urtain representa eso que llamamos un ‘juguete roto’. Pero también hubo otra deriva que él eligió que fuera así... Quiso escapar de una existencia para la que parecía estar predestinado, su caserío y ser una celebridad como levantador de piedras en la comarca, y quizá no supo gestionar todo lo que le vino encima, tanto los éxitos como los fracasos».

Así presenta el periodista y escritor Felipe de Luis Manero (Madrid, 1984) su última obra, 'Urtain. Retrato de una época' (Pepitas de Calabaza), un volumen que narra a puñetazos la vida, pasión y muerte de «un hombre muy fuerte, noble y campechano que, como todos, también tenía su lado oscuro. Por todas las historias y anécdotas que reuní en el libro, me llegué a preguntar varias veces si eran demasiadas peripecias para formar parte de la realidad. Si esto fuera una obra de ficción, seguro que hubiera desechado muchas. Pero aquí pasan cosas alucinantes de principio a fin... Parte de que Urtain esté en la memoria colectiva de este país está motivado por el morbo y las circunstancias tan singulares que siempre rodean a un ídolo caído».

José Manuel Ibar Aspiazu nació en el caserío de Urtain -del que tomó su apelativo deportivo-, en la localidad de Cestona (Guipúzcoa) en 1943. Era mal estudiante y su porvenir no parecía estar más allá de las lindes de su pueblo. Pero comenzó a levantar piedras -su padre también había sido ‘harrijasotzaile’- y su popularidad en la zona prendió en poco tiempo. Todos querían ver a aquel mozo cuya fuerza era como una galerna del Cantábrico. Las apuestas empezaron a dar réditos y José Manuel comenzó a frecuentar los bares y la noche. Las pesetas siempre le ardieron en los bolsillos al conocido como el ‘Morrosko de Cestona’.

El escritor y periodista Felipe de Luis Manero, con un ejemplar de su libro ‘Urtain. Retrato de una época’.ECB

Con 19 años se casó con Cecilia, vecina de caserío, con quien tuvo tres hijos: José Manuel, María Jesús y Francisco. Un día le llegó una oferta que a Ibar, en un principio, le desconcertó. El potentado José Lizarazu y el entrenador Miguel Almanzor vieron en él a ese hombre que podía ser el nuevo Paulino Uzcudun, púgil que fue tres veces campeón de Europa de los pesos pesados e hizo carrera en los Estados Unidos.

La búsqueda de esta nueva estrella de las doce cuerdas también fue impulsada por Vicente Gil, médico personal de Franco y presidente de la Federación Española de Boxeo. Tantearon a José Antonio Lopetegui, ‘Aguerre II’, otro excelso levantador de piedras y padre del exportero de fútbol y entrenador Julen Lopetegui. Pero dijo que no. Quien sí accedió a meterse en el ring, ya con 24 años de edad, fue José Manuel Ibar, que «se siente seducido, sobre todo por la posibilidad de ganar dinero con otra actividad distinta al levantamiento, que parece empezar a languidecer ante la ausencia de rivales contra los que competir».

«En torno a la vida de Urtain hubo una galería de personajes muy interesante. Todo el submundo que había alrededor del boxeo era conocido por reportajes, libros y películas venidas de Estados Unidos, pero en España se descubrió gracias a Urtain. La lucha de poderes, los promotores, los apoderados, los preparadores, personajes como el mánager Renzo Casadei...», enumera el autor.

Urtain, felicitado tras un combate.ARCHIVO MARCA

Antes de ser campeón de Europa en 1970, la prensa convirtió a Urtain en un personaje conocido por toda España. Periodistas como Manolo Alcántara, Fernando Vadillo o José María García siguieron su carrera desde sus primeros combates en Euskadi con rivales de poco fuste a los que el ‘Morrosko’ vencía por K.O. en el primer o segundo asalto con una técnica poco ortodoxa pero con una pegada descomunal. García, desde las páginas del diario Pueblo, poco a poco se fue distanciando de Ibar y manifestó que sus victorias eran todo ‘tongos’, algo que explicó en un libro que tuvo cierto predicamento, 'Comedia Urtain' (1972), que expandió los rumores sobre amaños en las peleas del púgil guipuzcoano.

Además del libro de ‘Supergarcía’, otra obra de interés que reseña el autor en su libro es el documental de Manuel Summers 'Urtain, el rey de la selva... o así' (1969). «Es un documento peculiar y singular. En él se pueden ver cosas premonitorias como un plano que hay en un cementerio, con una radio retransmitiendo una pelea de boxeo, un pájaro que aparece... Este y otros detalles me hicieron pensar mucho en lo que luego le ocurrió a Urtain». Summers ya hizo otra película documental, 'Juguetes rotos' (1966), donde aparece Paulino Uzcudun y otras celebridades que con el tiempo sufrieron la resaca del olvido.

Vida de campeón

El 3 de abril de 1970 es una de las fechas escritas con letras de oro en la historia del deporte español. Aquella noche, en un abarrotado Palacio de los Deportes de Madrid, Urtain se proclamó campeón de Europa de los pesos pesados al vencer por K.O. en el séptimo asalto al alemán Peter Weiland. Toda la gloria para el ‘Morrosko’. Los periódicos del día después batieron récords de ventas mientras todo el mundo comentaba la pelea en el café de la mañana.

«En verdad, Urtain tuvo una carrera profesional muy corta que no llega a los diez años, de los que buenos fueron dos o tres. Pero su fama fue enorme, había llenazo en todos sus combates», asevera Felipe de Luis. Tras la victoria ante Weiland, llegó una durísima derrota en Londres ante Henry Cooper el 10 de noviembre de 1970. Un año después, recuperó el título europeo ante Jack Bodell el 17 de diciembre de 1971 en Madrid. A partir de ahí, la carrera de Urtain fue patinando en una penosa decadencia. Su último combate, en el que luchaba de nuevo por el entorchado europeo, fue contra el belga Jean Pierre Coopman en Amberes el 12 de marzo de 1977. El ‘Morrosko’ abandonó, lento y pesado, y fue la última vez que se calzó los guantes de boxeo. Hubo varios intentos de volver y peleó en otras disciplinas como el ‘catch’, pero nunca regresó al deporte que le hizo eterno.

«Urtain vivió en una pelea constante, dentro y fuera del ring. Cuando él comenzó a combatir con un buen nivel, dominando hasta cierto punto la técnica del boxeo, es cuando dejo de interesarle a la gente. Creo que eso nunca lo llegó a entender», explica Felipe de Luis.

Su ajetreada vida en Madrid hizo que sus visitas a Cestona, donde residían su primera mujer y sus tres hijos, fueran cada vez más frías y espaciadas en el tiempo. El boxeo empezó a olvidarse de él, pero Urtain seguía siendo una celebridad y la noche de la capital era testigo de sus interminables farras junto al famoseo de la época. Tras varios días echando el ojo a una joven que le había encandilado, José Manuel se lanzó a por Marisa, «una mujer atractiva, delgada y sofisticada», animado por el torero Antoñete y el entonces entrenador Alfredo Di Stéfano. Corría el año 1976 y, a partir de ese momento, Marisa y José Manuel estuvieron juntos casi hasta el final.

Las noches burgalesas

Ibar aterrizó en 1984 en la ciudad del Arlanzón con Marisa y sus dos hijos en común, Vanessa y Eduardo. «Tras dejar el boxeo, Urtain decidió convertirse en empresario. Tras valorar varios negocios, el promotor Fernando Tasis le llamó para trabajar en su cadena de discotecas, entre la que estaba Pentágono, en Burgos».

La gran mayoría de los jóvenes burgaleses que acudían a esta sala de fiestas -sita en la antigua calle Conde Jordana, hoy Gran Teatro- saludaban con admiración y simpatía a Urtain. Los menos, lo provocaban con chanzas y bromas poco imaginativas sobre su decadente aspecto. Pero a todos les impresionaba aquel corpachón prematuramente envejecido que encerraba el alma atormentada todo un excampeón de Europa de los pesos pesados. La nariz, aplastada por una pared invisible, y los ojos, enterrados en su rostro, dejaban testimonio del castigo ejercido por muchas horas sobre el ring. Urtain deambulaba de la puerta a la pista, de la cabina del pinchadiscos a los reservados, siempre con tono afable y haciendo regularmente una parada en la barra para calzarse otro whisky JB con hielo entre pecho y espalda. Firma de autógrafos, algunas fotos, besos y abrazos a las chicas que frecuentaban la discoteca... Allí todavía era el gran Urtain.

José Manuel Ibar, jaleado por los clientes de la discoteca Pentágono.TVE

En el siguiente vídeo de 1986, podemos ver a José Manuel Ibar durante sus años en Burgos, paseando con su mujer, jugando a las cartas con amigos, comprándose una 'txapela' en la sombrerería Teodoro o trabajando en la discoteca Pentágono, donde era toda una sensación. Es del programa Saski Naski, producido en la delegación territorial de TVE en el País Vasco y presentado por Antxon Urrosolo y Luciano Rincón. El título: 'Urtain, el despertar de un sueño efimero'.

De su estancia en Burgos, casi cuatro años, quedan para el recuerdo muchos amigos, su obstinada idea de volver al ring -que, a pesar de entrenar y salir a correr muchos días por el parque de Fuentes Blancas, nunca fructificó- y un homenaje al que acudió el propio José María García olvidando hostilidades pasadas. También anécdotas, como la de ese sargento de Artillería que, pasado de rosca, sacó una pistola en la puerta de la discoteca y dio un terrible susto a Ibar.

Más golpes da la vida

«Sin ser supersticioso, creo que hay cierto malditismo en torno a la familia de Urtain: el fallecimiento del padre en extrañas circunstancias, la vida y muerte del propio José Manuel, la detención y encarcelamiento de su sobrino Pablo... Un día me acerqué al caserío, que todavía existe, y observé con Cándido [pelotari de jai-alai que emigró a Florida en los 70, hermano de Urtain y padre de Pablo Ibar, condenado a muerte en Miami en el año 2000, anulada 2016 y ahora preso con una cadena perpetua] los montes vascos, aquel ambiente bucólico tan maravilloso, y me dijo algo así como mira lo que nos perdimos José Manuel y yo por querer comernos el mundo y fíjate cómo hemos terminado», recuerda el autor de 'Sito presidente', obra sobre el narcotraficante gallego Sito Miñanco.

Tras su marcha de Burgos, Ibar recuperó la idea de tener un establecimiento de hostelería. «En todas las iniciativas empresariales que tuvo Urtain siempre se repitió un mismo patrón: él no llegaba a ser un socio del negocio, era más bien un reclamo, una imagen, y ponía su nombre. Además de él, también trabajaba Marisa, aunque a él no le gustara. Era un hombre muy orgulloso», indica. «Buscaba ser un hombre de éxito en los negocios, pero nunca llegó a serlo, primordialmente porque José Manuel nunca tuvo el dinero necesario para hacerlo. Aquello se convirtió en un bucle disparatado del que no llegó a salir».

Detalle de la portada del libro 'Urtain. Retrato de una época'.PEPITAS DE CALABAZA

«Urtain es un personaje de novela por sí solo», continua. «Su vida es la historia de un héroe de tragedia griega, que desde la más pura humildad de su caserío de Cestona llega a la cumbre, siendo una de las personas más populares de España. Y como buen héroe, tiene finalmente su caída, que me parece muy interesante a la hora de reflexionar sobre la condición humana y la vida en sí», señala el autor del libro. La caída de Urtain fue literal, ya que se suicidó tirándose desde el décimo piso del bloque donde vivió sus últimos años en la calle Fermín Caballero de Madrid.

Graves problemas con el alcohol y todo tipo de contrariedades económicas y personales llevaron al exboxeador a quitarse la vida en la mañana del 21 de julio de 1992, cuatro días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Tenía 49 años, aunque los arañazos de la vida le habían legado un aspecto muy avejentado. «El barrio del Pilar quedó conmocionado. Hablé con vecinos que residían allí por aquella época que conocían mucho a Urtain. Guardaban un buen recuerdo de él y algunos quedaron muy afectados porque alcanzaron a ver su cuerpo tirado sobre la acera... Hay una anécdota que dice mucho sobre los últimos años del viejo campeón. Al poco de llegar al bloque de la calle Fermín Caballero, el conserje le saludó con un “Buenos días, Urtain”. Este le contestó: “No, no. Yo me llamo José Manuel”. Puede que fuera el primer momento, tras su retirada del boxeo, en que fue consciente de quién era», apunta Felipe de Luis.

Quedan para la historia de la infamia del periodismo español las portadas del día siguiente de los periódicos deportivos Marca y As en los que aparece, a cinco columnas y en primer plano, el rostro ensangrentado y la mirada sin vida de Urtain. Terrible final para un deportista que llenó tantas páginas con sus triunfos en todos los rotativos nacionales y fue, junto a otros iconos de la época como Manuel Benítez ‘el Cordobés’ o Pepa Flores ‘Marisol’, una de las personalidades más populares de la vida española del tardofranquismo. Felipe de Luis Manero lo ha retratado en un libro lúcidamente estructurado y notablemente escrito, donde la poética del boxeo y el devenir de la vida brilla en muchísimas páginas. Es imposible salir de ellas indemne, como si fuera el final de un combate contra el propio José Manuel Ibar: noqueado, conmocionado y hasta emocionado por las mil historias que deambulan a lo largo de su lectura. «Podemos decir que la vida de Urtain fue una victoria muy pequeña y una derrota muy grande», subraya el autor.

Urtain, durante una entrevista con Andrés Aberasturi en 1990.ECB

La trayectoria de Urtain tiene todos los ingredientes para la forja de una leyenda. Más allá de aspectos puramente deportivos, el libro de Felipe de Luis Manero coloca un espejo en el camino por donde desfilan promotores con aviesas intenciones, entrenadores siempre avizores, periodistas de colmillo afilado, cómplices de andanzas nocturnas y nobles colegas más allá del cuadrilátero como Pedro Carrasco, José Legrá o Perico Fernández. Otro personaje primordial en esta historia es Antxoni, la hermana de Urtain, que pasó con él un tiempo en Madrid y fue su cómplice y su confidente en aquellos años de fama, gloria pero también soledad. «Su testimonio es muy importante, ya que vivió de cerca esos años. Fue su gran apoyo hasta que apareció Marisa, su segunda mujer», indica el escritor, que también recuerda a Manolo del Río, su eterno entrenador.

Veladas por toda Europa, dinero que se le escurría de las manos, noches de vino y rosas, episodios de honda tristeza y chascarrillos folclóricos casi delirantes completan esta obra del escritor y periodista madrileño que, como reza el subtítulo, es el retrato de una época: la España que había renacido con el desarrollismo, esa sociedad todavía muy rural pero cada vez más urbanita que disfrutaba de sus ídolos deportivos y culturales en el blanco y negro de los periódicos y la televisión mientras la dictadura de Franco agonizaba y un futuro incierto asomaba en el horizonte del país.