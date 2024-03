La Fundación Caja de Burgos presenta a Strad el Violinista Rebelde como parte de su ciclo 'Famú'

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Fundación Caja de Burgos trae el espectáculo musical Érase una vez de Strad el Violinista Rebelde. Considerado como uno de los intérpretes más virtuosos del momento, presenta junto a su banda este nuevo espectáculo que fusiona temas propios con clásicos del rock, el flamenco, el pop o la música culta, acercando los instrumentos clásicos al público joven.

Ofrece un espectáculo único que combina música de cine, bandas sonoras y temas propios, todo ello con una potente puesta en escena. Podrás disfrutar de canciones como Mamma mia de Abba, You’re The One That I Want de la banda sonora de Grease, Danza Calé de Jorge Guillén Strad, Piratas del Caribe de Hans Zimmer, El toro Ferdinando para violín y narrador de Alain Ridout, la popular Bella Ciao, y mucho más.

Es espectáculo musical Érase una vez de Strad el Violinista Rebelde esta programado para el sábado 23 de marzo, a partir de las 18.30 horas en el auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria.

Con esta actuación se inicia una nueva edición del ciclo ‘Famú’, con el que la Fundación Caja de Burgos quiere acercar las formulaciones modernas de la música popular a un público sin límites de edad y que contará con otros dos conciertos:

El domingo 14 de abril a las 12.30 horas, en la sala de la avenida de Cantabria El cuento que te canto de Arigato, un trío de músicos educadores que componen y cantan canciones a partir de las lecturas favoritas de los más pequeños de la casa. El grupo ofrece un espectáculo de cuentos musicalizados que fomentan valores para un mundo mejor. Elmer, Monstruo Rosa, Las princesas también se tiran pedos... son algunos de los cuentos favoritos de niños y niñas que se transforman, de la mano de Arigato, en canciones interactivas y bailes originales para convertir al público en protagonista en cada concierto.

Cerrará el ciclo el domingo 12 de mayo, en el mismo escenario y a partir de las 18.30 horas, un concierto de Yo soy ratón, banda que se aleja de la música infantil para ofrecer composiciones dignas de las mejores bandas de rock, con letras que tratan desde la mirada de los niños y niñas lo grandioso a lo evocador, para poquito a poco irse haciendo un nido en nuestras conciencias donde comenzar a roer...

Las entradas para cada uno de estos espectáculos pueden adquirirse a un precio de 12 euros, a través de la pagina web de la Fundación o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB. Además, se ha puesto a la venta un abono para los tres conciertos a un precio de 30 euros.