Identidad, culpa y la suerte letal de la vida

Los que ya tenemos una edad recordamos perfectamente un episodio, ocurridos a finales de los años ochenta del siglo pasado, que dio la vuelta al mundo: la publicación en 1988 de 'Los versos satánicos', del autor indio Salman Rushdie. Esta obra, que aborda temas como la inmigración, el terrorismo y la religión, fue muy polémica en los países de credo islámico por la visión que se daba de su fe en la novela. En algunos de ellos, se prohibió y se realizaron piras con ejemplares en muchas plazas públicas.

Desde ese momento, Rushdie vivió con la espada de Damocles -en este caso, cimitarra- sobre su cabeza. El peligro aumentó cuando el ayatolá iraní Jomeini proclamó una fetua que instaba a los musulmanes a ejecutar a cualquier persona relacionada con la publicación de la novela. Algunos editores y traductores fueron atacados y en la industria del libro se produjo un pánico difícil de sobrellevar. En España, 'Los versos satánicos' fue publicado conjuntamente por 18 editoriales en colaboración con el Ministerio de Cultura y la traducción fue firmada con seudónimo por un tal J. L. Miranda para evitar represalias contra la persona que había tras ese alias.

Este suceso, que fue mucho más allá del ámbito cultural, fue la espoleta que movió al escritor Fernando Parra Nogueras (Tarragona, 1978) para trazar el argumento de su tercera novela, 'Las cinco vidas del traductor Miranda' (editorial Funambulista), obra que mereció en 2023 el Premio de la Crítica Literaria Valenciana de Narrativa, un galardón que otorga la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. El jurado destacó «su excelente calidad literaria, puesta al servicio, en este libro, de la absoluta libertad del escritor y, en consecuencia, de la literatura, ante cualquier barbarie o censura», además de alabar el interés argumental y la estructura de la novela.

Este jueves, a partir de las 20.15 horas en el salón de actos del Museo de la Evolución Humana, el autor presentará esta obra acompañado de la periodista María Albilla en un acto con entrada libre hasta completar aforo que también se podrá seguir en directo por el canal de Youtube del MEH.

«Nunca se desveló la identidad del traductor de 'Los versos satánicos'. Parece que el nombre de J. L. Miranda fue idea de Pere Gimferrer, entonces asesor editorial de Mario Lacruz [editor de Seix Barral], tomado de un represaliado por la República. Mi novela no es un trabajo de investigación para desvelar quién había tras Miranda. Primero, porque yo no tenía derecho a descubrir a alguien que con tanto celo había decidido ocultarse. Y segundo, porque no me interesaba, no conocer a la persona real me dejaba todo un campo abierto para canalizar las obsesiones y los temas habituales de mi literatura», señala.

Culpa e identidad

La novela de Fernando Parra transita, con paso firme, por la frontera que divide la realidad y la ficción de los años más crudos que vivió de Salman Rushdie tras la publicación de 'Los versos satánicos'. A través de tres personajes -el propio escritor indio, el traductor español y un joven islamista radicalizado que vive, como el autor de la controvertida novela, en Londres-, Parra Nogueras fabula sobre la vida del traductor y reflexiona sobre la identidad y la culpa, temas que ya habían articulado sus dos anteriores novelas, 'Persianas' (2019) y 'El antropoide' (2021).

«Para mí también era importante hacer un homenaje a los traductores en este libro, que a veces es una figura un tanto olvidada y que, gracias a su fundamental trabajo, hemos podido leer las obras de grandes autores extranjeros sin conocer un montón de idiomas», apunta. «No vale cualquiera para traductor. Hay que entender el estilo y el espíritu del original, respetar la esencia del escritor... Hay mucho de intuición y hasta una parte de creatividad incluso», señala con simpatía.

La prosa de Parra Nogueras es de una calidad indiscutible. En las páginas de 'Las cinco vidas del traductor Miranda' se percibe el trabajo delicado de un autor que amasa las palabras con denuedo y que hila párrafos de largo aliento y poderoso recorrido. «Tener muy en cuenta el estilo es muy importante para mí. Soy de los que piensa que la literatura es ese extrañamiento del lenguaje que hace que tú, cuando lees un libro, tienes muy presente que estás ante un artefacto literario. Porque lo demás es una escritura, por así decirlo, ‘burocrática’ que tramita argumentos y ya está», indica. «Creo que es importante sentir el doble placer de lo que se cuenta y de cómo se cuenta», señala este escritor que adora a autores como Luis Landero o Antonio Muñoz Molina.

Un hecho que dinamitó el ánimo y casi entierra la tercera novela del escritor fue el atentado sufrido por Salman Rushdie en agosto de 2022 en Nueva York. «Yo tenía la novela escrita dos años antes. Estaba puliéndolo, revisándolo... y tenía la idea de publicarlo en 2023. Una tarde en casa, haciendo ‘zapping’ veo en el Canal 24 Horas imágenes del atentado, ¡no me lo podía creer!», confiesa. «Tuve la terrible duda de publicar el libro o no, porque la acción ocurre treinta años atrás y Rushdie dese hacía tiempo hacía una vida relativamente normal. Claro, podría parecer que iba a sacar algún tipo de partido a la tragedia que acababa de suceder o ser un oportunista, algo que odio en literatura... Al final, tras hablarlo con mucha gente y con el apoyo del editor, Max Lacruz, salió poco después para evitar, entre otras cosas, las suspicacias de que lo había escrito a raíz del atentado. Y también porque es una respuesta inmediata a ese hecho, dejando claro que la literatura sigue ahí levantando sus barricadas».

Trincheras literarias

Fernando Parra, además de novelista, es crítico literario, columnista desde hace 14 años en el Diari de Tarragona, colabora en revistas culturales y es profesor de Lengua y Literatura en Alicante. Pocas trincheras del universo literario le faltan por habitar a este escritor. «Es algo que tiene sus pros y sus contras. Ser profesor te hace estar en contacto permanente con los grandes de la literatura y a veces, cuando escribo, me entran ciertos complejos», ríe. «Pero también refuerza tu exigencia a la hora de calibrar dónde estás tú como autor y qué envías a imprenta, me obliga a dar lo mejor de mí mismo», subraya e indica que antes de ser un buen escritor hay que ser un gran lector. «Al final, en mi vida, la enseñanza es una vocación y la literatura, una pasión». Seguro que lo demuestra con creces este jueves en Burgos.