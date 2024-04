Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Un viaje por el espacio y el tiempo, a pedazos, a instantes. He ahí el regalo que brinda la obra del burgalés afincado en Santander Santiago A. Sagredo al visitante del Arco de Santa María. Su fotografía trepa por las paredes del emblemático edificio para recorrer la vasta trayectoria de un autor de incisiva mirada, con fijación por "las personas" como denominador común.

No es tarea fácil sintetizar, a modo de antología de instantes, la prolija producción de Sagredo. Las cifras lo evidencian. Y es que la exposición 'Una librería en mi cámara (buscando la realidad de las apariencias)' consta de casi 500 imágenes seleccionadas con ahínco de las 82 publicaciones que este artista ha lanzado, el grueso en formato digital, desde que en 1998 viera la luz -en papel, para empezar- su primer libro: 'Santander en la línea del mar'.

Titánica se presupone, pues, la tarea de conformar este "muestrario" al que en poco más de una semana se han asomado ya 4.000 personas. Encantado con la acogida recibida en su ciudad natal, Sagredo ha constatado que su propuesta -pensada para despertar la curiosidad- gusta y lo achaca a "la variedad" de temas y lugares que muestra: "Rincones de Castilla, distintos puntos de España y de todo el mundo, desde India hasta América Latina", relata.

A Turquía, por ejemplo, se desplazan las imágenes más antiguas de esta retrospectiva, fruto de una escapada en 1989 que plasmó en un libro digital -formato que se erige columna vertebral de ser de esta muestra- hace un par de años.

Así, al recorrido por el planeta se suma el que abarca 35 años tras la cámara, con un resultado, por otra parte, atemporal: "Creo que apenas se percibe el paso del tiempo, puede que porque he seleccionado las que más se identifican con mi criterio actual, con lo que pienso ahora, pero más allá de las diferencias técnicas inevitables al comparar material analógico con otro digital no veo diferencias. Mi forma de mirar no ha cambiado, aunque haya trabajos más experimentales o más plásticos, el grueso se inspiran en la calle, en la gente, giran en torno a las personas".

Si bien sus primeras publicaciones rondan el final del siglo pasado y el comienzo del actual, con su segundo libro también en papel, 'Burgos, el tiempo acumulado', editaba en 2002, fue a partir de 2010 cuando apostó por exprimir las posibilidades que le brindaban las nuevas tecnologías en general y la plataforma de autopublicación Blur en particular, donde ha dado forma a 70 títulos de momento, cuyas páginas "libera" en esta exposición.

Porque Sagredo entiende los libros como "contenedores de huellas, rastros y momentos traducidos a otro lenguaje", un "vehículo natural para reforzar la carga de unas imágenes, para articular estrategias comunicativas y para activar las múltiples interpretaciones que tienen las fotografías, en esa lucha constante entre expresión y narración". Y así lo comparte en este insigne rincón "especialmente bello y cargado de historia, de tiempo" al que le emociona regresar.

Deliberadamente desnudas de texto, las imágenes se multiplican ante los ojos del espectador como invitación a explorar, a adentrarse, a golpe de clic, en esos universos completos que aguardan en las páginas diseñadas por el autor que vive con la cámara al hombro, por si la inspiración estimula su instinto de "explorador de la fugacidad", tal y como le bautiza el poeta y periodista Guillermo Balbona en el prólogo de su último libro editado de forma tradicional, 'Principios de incertidumbre' (2019).

Santiago A. Sagredo ha realizado más de treinta exposiciones individuales y numerosas colectivas en espacios tan relevantes como ARCO, ArteSantander, Photoespaña, Getxophoto, Museo de Arte de Santander, Círculo de BBAA de Madrid, Observatorio del Arte de Arnuero, Centro Nacional de Fotografía de Torrelavega, Palacio Pimentel de Valladolid, Casa Góngora de Córdoba, Palacete del Embarcadero de Santander, Nave Sotoliva de Santander, Hotel Palace de Madrid, Casa del Águila y la Parra de Santillana del Mar o la Residencia de Castro Urdiales, entre otros espacios.

Premio al Mejor Artista de Cantabria 2021, su obra está presente en diversas colecciones públicas y privadas y recientemente resultaba finalista en la última Bienal Internacional de Fotografía Pilar Citoler 2023.