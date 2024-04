La novela 'El querido hermano', Premio Andalucía de la Crítica

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Desde que Joaquín Pérez Azaústre (Córdoba, 1976) fue galardonado con el Premio Málaga de Novela por 'El querido hermano', esta historia en torno a los hermanos Machado -la estancia de Manuel en Burgos durante la Guerra Civil y el viaje hasta Colliure para visitar la tumba de Antonio-, no ha parado de darle alegrías.

«Para empezar, me está proporcionando varios miles de lectores, ya va por su cuarta edición. Y esto me lleva a pensar que el discurso de la polarización y el enfrentamiento sectario no siempre encuentra un fácil acomodo, que hay gente interesada en conocer los claroscuros de la realidad y el factor humano. Esta historia, en que Antonio y Manuel no sólo son un símbolo de las dos Españas, sino que se encuentran en ese amor fraterno que se profesaban, está llegando a muchos lectores», señala.

La novela fue publicada en la editorial Galaxia Gutenberg tras ganar el Premio Málaga de Novela de 2023. Tras muchos miles de ejemplares vendidos y el aplauso de la crítica, 'El querido hermano' fue elegida como novela del año por la edición española de la revista Publishers Weekly y, recientemente, Premio Andalucía de la Crítica ex aequo con la obra de Mar Moreno 'Dicen que te quise tanto'.

El jurado del Premio Andalucía de la Crítica señaló que 'El querido hermano' supone "un destacado acercamiento a dos grandes poetas a partir del retrato vivencial que va construyéndose desde el inicio de la novela en torno a Manuel Machado, exponiendo la crudeza tanto de la realidad del Burgos del inicio de la Guerra Civil como la cercanía emocional que siempre mantuvo con su hermano Antonio". Los miembros de este tribunal estuvo formado por Remedios Sánchez, Francisco Morales Lomas, Ángel Basanta Folgueira, Manuel Gahete, José Sarria, Elena Barroso, Araceli Iravedra, Fanny Rubio, José M.ª Barrera, Raquel Lanseros, José María García Linares, Manuel Francisco Reina, José Cabrera Martos, José Antonio Muñoz, Amelia Castilla, Rafael Soler, Mercedes Monmany y María Rosal Nadales.

«En 'El querido hermano' narro el viaje de Manuel Machado a Colliure, en febrero de 1939, cuando conoce la noticia de que su hermano Antonio acaba de morir», explica el poeta y narrador. «Con Antonio, muere la mitad de Manuel, todo su tiempo compartido, un tiempo de vida, de esperanza y poesía. No sólo en su Sevilla natal, sino también en el Madrid teatral de su juventud, en el París simbolista finisecular, donde coinciden con Oscar Wilde... y luego muchísimos años escribiendo juntos obras de teatro como 'La Lola se va a los puertos' y compartiendo una vida de comunión familiar».

Pérez Azaústre presentó la novela en Burgos el pasado junio en el Salón Rojo del Teatro Principal. Esa misma jornada conoció de cerca el riquísimo Fondo Machadiano de la Institución Fernán González, una cita inolvidable que recuerda con emoción, donde pudo observar manuscritos de Antonio y Manuel Machado, libros de los autores, fotografías familiares y otros objetos personales. Algunos de estos enseres formarán parte de la gran exposición machadiana que están organizando la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y la propia institución burgalesa.

«Creo que todavía hay esperanza en la literatura, en una sociedad tan concentrada en el enfrentamiento extremista, para un espacio de libertad, de diálogo y de encuentro en el civismo y también en la verdad. Durante años, era muy fácil poner a Manuel en el cajón de bando franquista y a Antonio en el contrario. Independientemente de que esa clasificación tuviera algo de verdad, no era toda la verdad», concluye Joaquín Pérez Azaústre.