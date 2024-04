Sara Irazábal y Virginia Barbero, artistas que retratan y engrandecen la imagen de otros artistas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Ahora sí, Sara Irazábal y Virginia Barbero empiezan a ser conscientes de lo que ha supuesto En vivo.jpg, su primera exposición conjunta. El estreno, con la sala Círculo Solidario hasta la bandera y Old Viejo en directo, ya auguraba un considerable interés por parte del público en conocer la idiosincrasia de estas dos jóvenes fotógrafas capaces de convertir la música en arte por partida doble. Se vieron abrumadas por el recibimiento, su sonrojo las delataba. Y este lunes, con el cierre de la muestra arropadas por su buen amigo Mario Andreu, no podían estar más contentas.

«Hemos estado muy emocionadas todo el rato», confiesa Barbero. No solo por la respuesta de familiares, amigos y conocidos. El «boca a boca» hizo mucho y les consta que la respuesta, día tras día, ha sido muy buena. Sin embargo, lo que más le enorgullece de este proyecto es «reafirmar lo que queremos contar y transmitir con nuestras fotos». Plasmar, por ejemplo, que Rosalía es una mujer «muy empoderada, muy ella, muy dueña y señora del escenario». O que Florence and the Machine, tal y como alguien le comentó durante una de las visitas guiadas, «tiene toda la pinta de ser muy mística e ir muy por libre».

A Irazábal le abruma esta acogida tan grata porque «al final siempre estamos detrás del escenario, escondidas, y nunca se nos ve». Ya iba siendo hora de que eso cambiara, y vaya si ha cambiado. Hasta el punto de que ya les ha llegado alguna que otra propuesta para exhibir En vivo.jpg en otros lugares. No cabe duda de que ésta ha sido la primera exposición de muchas.

Echaban el cierre con Mario Andreu, que según Irazábal «tenía que estar sí o sí porque nos encanta su música y consigue transmitir un montón de cosas». Para Barbero, era la mejor elección porque ofrece un concepto «muy diferente» y capaz de atraer a públicos de edades muy diferentes.