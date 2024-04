La memoria de la Catedral de Burgos, abierta de par en par

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Los archivos de la Catedral de Burgos son como «una especie de océano que nunca llegas a perimetrar». Después de tres décadas de colaboración ininterrumpida, el Cabildo y la Fundación Círculo han logrado catalogar y digitalizar alrededor de 250.000 documentos que cualquiera puede consultar a través de internet. Y aunque todavía «queda muchísimo por hacer», tal y como señalaba este martes el arzobispo, Mario Iceta, ya iba siendo hora de visibilizar el trabajo desarrollado hasta la fecha, aprovechando tan redonda efeméride, con una exposición en la propia Seo.

La muestra, accesible al público desde el 17 de abril hasta el 23 de junio todos los días de 11 a 14 y de 17 a 19 horas, recoge algunos de los «hitos más importantes de la ciudad». Según detalló el presidente de la Fundación Círculo y comisario de la exposición, Emilio de Domingo, se presta especial atención al Cid Campeador, las contribuciones del pueblo burgalés a la construcción de la Catedral, la importancia del Camino de Santiago, los tiempos aciagos de epidemias como la peste o conflictos bélicos como la Guerra de Sucesión entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja.

La muestra dedica un apartado a la figura del Cid Campeador.SANTI OTERO

«No ha sido fácil, pero siempre creímos en este proyecto», reconoció De Domingo a la hora de poner en valor la colaboración de la entidad con el Cabildo y la firme intención de seguir por la misma senda porque, obviamente, «esta exposición no pretende ser un alto en el camino». Por otro lado, destacó la selección de «noticias singulares» que «sorprenderán al público» y el capítulo dedicado al archivo musical de la Seo, con más de 2.300 partituras catalogadas por José López Caro, que «no tiene nada que envidiar» al de otras grandes catedrales como la de Notre Dame.

Consciente de la «especial responsabilidad» que conlleva «preservar estos archivos», Iceta aseguró que esta ardua labor de catalogación siempre ha estado en las mejores manos. Para ello, los profesionales involucrados con el proyecto durante los últimos 30 años se han formado debidamente, pues sobre ellos recae la misión de mantener «la memoria de nuestras raíces, de nuestra historia y de nuestra tradición» en perfecto estado.

Se trata, en palabras del arzobispo, de un «legado que conservamos con temor y temblor, pero también con una gran responsabilidad». Por su parte, el presidente-deán del Cabildo, Félix Castro, subrayó la necesidad de «valorar la riqueza que tenemos» mientras animaba a la ciudadanía burgalesa a disfrutar de una «maravillosa exposición» que muestra parte del «gran tesoro» que alberga la ciudad de Burgos. En su opinión, este viaje en el tiempo llevará inexorablemente al visitante a «algo más profundo» que la mera observación museística.

Inauguración de la muestra sobre los 30 años de catalogación de archivos de la Seo.SANTI OTERO

No podía faltar a la inauguración de la muestra el actual archivero de la Catedral, Fernando Arce, quien no dudó en ensalzar la labor de su antecesor, Matías Vicario. No esperaba el aludido, allí presente, que una vez finalizada la inauguración sería objeto de un cálido homenaje por parte del Cabildo y de la Fundación. Visiblemente emocionado tras recibir una placa de agradecimiento, tomó la palabra para reivindicar el trabajo de María Jesús López, Esther Pardiñas, Tamara Pérez y el resto de profesionales que le acompañaron durante esta intensa andadura.