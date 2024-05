La vida y la literatura según Jesús Carazo

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

A veces -medio en broma, medio en serio- Jesús Carazo afirma que él escribe casi siempre la misma novela. Sus lectores sabemos que no es así, pero aceptamos y nos congratulamos de que su narrativa habitualmente navegue por parecidas corrientes, semejantes universos y tenga unos personajes que, a pesar de sus rarezas y peculiaridades, se hacen querer.

Recientemente ha llegado a las librerías su última novela, ‘Un inglés en Cantabria’, editada por Ediciones Valnera, sello cántabro que ha publicado las últimas cinco novelas del autor de ‘Los abismos de la noche’. Este domingo 26 de mayo, el autor burgalés estará en la plaza Mayor firmando ejemplares de sus obras en la caseta de información de la Feria del Libro.

'Un inglés en Cantabria' es un relato autobiográfico escrito por Jorge, un joven universitario segoviano [no se pierdan el homenaje al escritor burgalés residente en Segovia y buen amigo de Carazo José Antonio Abella] que, en el último verano de la pandemia, se halla sumido en una lamentable languidez tras haber sufrido un desengaño amoroso con Mariló, su expareja. En un intento de animarle, su padre le propone escribir un artículo para una publicación literaria en la que colabora un colega suyo. El tema de ese artículo será una entrevista con un autor inglés cuyas novelas juveniles Jorge leyó años atrás, en su idioma original. Al parecer, Linus Patrick Rush, el escritor, está casado con una española y reside en un pueblecito cántabro.

Tras muchos problemas para dar con el paradero de Rush, Jorge lo encuentra durante el epílogo del verano en una casa de Suances, cuando los veraneantes ya han regresado a sus domicilios habituales. Entre ambos se entabla una verdadera complicidad. De cuando en cuando, los roles se alterarán y el entrevistador se convertirá en entrevistado. A lo largo de esas conversaciones, el joven descubre, además de los hábitos y las fobias de Rush, algunos secretos de su vida conyugal. La visita de Grace, la hija del escritor, dará pie a una inesperada aventura que tendrá la virtud de hacer olvidar a Jorge, al menos durante unas horas, los tormentos de su desengaño amoroso.

En los diálogos que mantiene el joven Jorge y el autor inglés asoma la maestría de Carazo en el manejo del diálogo y sus tiempos teatrales. El autor burgalés, que durante una etapa a de su carrera literaria se dedicó únicamente a la dramaturgia, obtuvo en 2004 el prestigioso Premio Lope de Vega por ‘Último verano en el paraíso’. «Esto también se ve porque en mis novelas hay pocos personajes, no sé manejar grandes repartos en mi narrativa», confiesa y apunta que la relación de los protagonistas de ‘Un inglés en Cantabria’ también puede remitir a la que se da entre los dos principales de ‘La tentación’.

Carazo admite sin ningún problema que algunos de los comentarios, ideas y reflexiones que pone en boca de Linus Patrick Rush los comparte. «No todos, pero muchos. Es una especie de contrafigura mía... Acuso a esa gente que no admite que la lectura supone un esfuerzo y un trabajo intelectual, o critico la soledad y denuedo del escritor que pocas veces se ve recompensado», apunta. También ciertos aspectos de las carreras literarias de ambos autores, Carazo y Rush, convergen. Una época de gran éxito con las novelas juveniles, el descreimiento posterior del género de la novela o el amor tardío por los libros de ciencia e historia son algunos aspectos de la vida del escritor burgalés ha volcado en este personaje.

El final del verano

Es fácil imaginarse al joven Jorge subiendo y bajando las calles de Suances, con el famoso tema musical del Dúo Dinámico resonando en su cabeza, dirigiéndose a su modesto piso de alquiler, hacia la casa de Rush o a una de las playas de la localidad, que parecen despejarle la cabeza. «Siempre he pensado que las playas son burbujas aisladas del resto del mundo. Puede haber una catástrofe en los alrededores y nadie se entera. Creo que es un efecto del rumor de las olas, obsesivo y envolvente», indica el narrador en un momento de la historia. Carazo homenajea a la localidad de la costa cántabra en esta novela y recuerda que pasó allí muchos veranos de su infancia cuando todavía no estaba llena de turistas. «Hace poco hice un recorrido por Suances con Jesús Herrán [editor de Valnera] y, claro, aquello no es lo mismo que yo viví. Pero me gustó también compararlo con mis recuerdos, algo que un personaje comenta en la novela», destaca.

En su anterior novela -’Tiempo luminoso’-, Carazo también incluyó unas cuantas escenas de playa muy sugestivas y llenas de humor. «Los cimientos de mi literatura siempre son el humor, ¡es que no podemos afrontar la vida de otra manera!», asevera el autor de ‘Los amores efímeros’.

Carazo acaba la conversación confesando que está «abandonado la escritura creativa. Estoy con otro proyecto, un libro sobre mi trayectoria donde explicaré lo que hay y dejé de mí dentro de esas 48 obras», concluye. Será, como muchas de sus novelas, entender y aprender cómo es la vida y la literatura según Jesús Carazo.