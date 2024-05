¿Cuál es el precio a pagar por defender a un psicópata torturador de mujeres?

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Mateo está en la cresta de la ola. La vida le sonríe mientras acaricia la cima del éxito. Pese a su juventud, ya es un abogado de renombre. Acabará comiéndose el mundo, todo el mundo a su alrededor lo piensa. Sin embargo, a veces las cosas se tuercen por causas ajenas. Y Mateo, especializado en divorcios, desconoce que el encargo de defender al Monstruo del Extrarradio, presunto asesino y torturador de mujeres a las que cosió partes de sus cuerpos, le hará bajar a los infiernos.

La escritora burgalesa Belén de la Parte plantea esta sugerente premisa en Sangre revuelta (2024). Su pasión por la novela negra y los thrillers judiciales fijó el punto de partida de una novela que arranca con un «giro total» para el protagonista. A continuación, empieza a tejer una tela de araña con jugosos ingredientes. El periodismo o la religión entran en acción mientras Mateo atraviesa un intenso drama personal y familiar. Su cordura está en juego. Y aunque «le cuesta recolocarse», deberá encajar las piezas de un oscuro puzle si quiere ver la luz.

De la Parte ha tardado varios años en publicar Sangre revuelta por los farragosos trámites que trae consigo el mundo editorial. Pero llega en buen momento, con la Feria del Libro de Burgos esperando su presentación en sociedad. Será este jueves 30 de mayo, en la carpa pequeña del paseo del Espolón, a las 7 de la tarde. ¿Nervios? Pues sí, para que negarlo. «Me cuesta hablar en público», confiesa. Inmediatamente, cae en la cuenta de que al jugar en casa quizá sea «tontería» preocuparse porque sabe que vendrán seres muy queridos. Además, no le cabe duda de que se sentirá «muy a gusto» con la periodista Eneka Moreno moderando el encuentro.

Habrá más presentaciones, pero esta es especial. Después, que venga lo que tenga que venir. De momento, las primeras reacciones de los lectores han sido muy positivas. Varias personas le han comentado que la trama, aunque «complicada», engancha por «inesperada». También le consta que gusta mucho el «giro final». Y una buena amiga, «gran lectora», no dudó en agradecerle «cómo trato a las víctimas».

No es sencillo ponerse en la piel de un asesino en serie cuyo sadismo traspasa todos los límites. De la Parte, escritora «de brújula», siempre presta especial atención a las «emociones de los personajes». A las de todos, sin excepción. Su objetivo, cada vez que teclea, es que tanto los protagonistas como los secundarios «salgan del papel». Es decir, que «sigan viviendo» para el lector una vez acabada la última página. Esa es su meta y -aunque no lo verbalice- ha logrado cumplirla con creces.

Dice la propia autora que se considera de brújula y no de mapa. Y no miente. Su inquietud literaria apunta en cualquier dirección constantemente. Además es sumamente productiva, hasta el punto de tener «cuatro novelas y un libro de relatos en casa sin publicar todavía». Otra cosa no, pero de imaginación anda sobrada. Con fundamento, eso sí, porque documentarse es una máxima que sigue a rajatabla.

Guarda De la Parte en el cajón, como mínimo, una veintena de «títulos e ideas». Algunas en marcha, otras en barbecho. No se agobia ante el folio en blanco y tampoco se deja llevar por la presión autoimpuesta que atenaza a tantos escritores. Si un proyecto necesita aire, deja que respire. Uno de los más llamativos, al que piensa prestar especial dedicación, se centra en la menopausia. Le costó dar con la «voz de la protagonista», pero ya la tiene. ¿Algo más que se pueda saber? «El título no lo voy a decir porque me le copian».

Pintura y narrativa. Narrativa y pintura. Belén de la Parte no puede vivir sin ambas disciplinas. Empezó a dibujar desde muy pequeña y ya en la adolescencia se inició en la poesía. Además, escribió «una pequeña novela que no sé dónde acabó». Después aparcaría la literatura y se centró en sus cuadros hasta que un día volvió a sentir esa imperiosa necesidad de expresarse «de otra manera». No había vuelta de hoja.

Ganarse la vida como escritor es harto complicado. No basta con tener talento. Hay quien no lo tiene y triunfa. Aún con tantos factores en contra, De la Parte anima a todos aquellos jóvenes que sueñan con dar el paso. Su consejo: «si escriben con el corazón, que continúen y sigan luchando». El éxito, caprichoso, a veces aparece después de la muerte. Quién sabe. Y que nadie espere, de buenas a primeras, la llegada de grandes editoriales. En este sentido, recuerda que «Chéjov se autopublicó» o que John Kennedy Toole, autor de La conjura de los necios, «se suicidó y fue su madre la que acabó publicando».

El futuro no está escrito. Ni siquiera el de Mateo, el prometedor abogado que protagoniza Sangre revuelta. Cae, como Ícaro, mientras veía el sol de cerca. Puede que después salga a flote o que agonice hasta hundirse. Para salir de dudas, no queda más remedio que adentrarse en el tétrico universo de El Monstruo del Extrarradio y todo lo que gira a su alrededor.