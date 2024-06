Ara Malikian regresa a Burgos con 'Intruso'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El violinista de origen libanés Ara Malikian regresa a Burgos para presentar su nueva gira, ‘Intruso’, "un viaje muy personal en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para por fin abrazar la riqueza de su identidad multicultural y encontrar su hogar en el mundo entero a través del arte y la música".

El artista tomará el escenario del Auditorio Rafael Frühbeck del Fórum Evolución el 4 de octubre, empeñado en revalidar el éxito que cosecha, sin excepción, cada vez que pisa la ciudad. Las entradas pueden adquirirse -ya de hecho hay buena parte adjudicada- en la web TeleEntradas y su precio oscila entre los 43 y los 53 euros.

La nueva propuesta del músico se inspira en su experiencia personal: "En el Líbano no me consideraban suficiente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en Líbano, cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa, me costó años estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno ‘Intruso’ y abrazar la riqueza de mi identidad multicultural".

De ahí parte su último proyecto, apoyado en una vivencia que inevitablemente se ha reflejado en su relación con la música, pues "en cada concierto, al interpretar obras de Bach o Mozart, o al improvisar estilos tan diversos como el jazz, el 'gipsy', el flamenco o el tango, la sensación de ser intruso se intensificaba y cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar", explica Malikian.

El violinista lograba dar la vuelta a la situación y aprovechó la oportunidad de "explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinantes, ajenas a mi propia tradición". De tal catarsis nace este nuevo proyecto con el que encandilará a su devota legión de seguidores burgaleses recién entrado el otoño.