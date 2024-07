Zurbarán Rock 2024 exhibe músculo con una primera jornada para enmarcar

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Se veía venir. El ambientazo en los alrededores del parque de San Agustín a primera hora de la tarde ya auguraba que la séptima edición del Zurbarán Rock pasará, como las anteriores, a la historia. La estrecha relación de Burgos con el heavy metal, el hard rock y subgéneros afines está fuera de toda duda. Y qué mejor manera de seguir subiendo peldaños que abrir el escenario principal con una banda que perfectamente podría cerrar en alto una cita que, presumiblemente, superará con creces su número de asistentes este fin de semana.

Folk metal para empezar. Una buena fiesta al grito de Dios está borracho, himno y título del nuevo disco de los castellonenses Lèpoka. Paisanos de los Killus, que el año pasado reventaron la tarima, pero con un rollo totalmente diferente. Excelente elección para demostrar que en el Zurbarán no existen los momentos de bajón. Aquí se pisa el acelerador nada más cruzar la línea de salida.

Tomaron el relevo, pasadas las 7 de la tarde, los escoceses Heavy Pettin. Clásicos de la escena británica del heavy metal en los 80, hicieron las delicias del público más veterano aunque también supieron mover a las nuevas generaciones. Cuando volvieron, allá por 2017, muy pocos esperarían que serían capaces de mantener tan excelente estado de forma.

Imagen del público en el Zurbarán Rock.SANTI OTERO

De Reino Unido a Francia, muy en la onda de los Heavy Pettin, Nightmare fue una de las grandes sorpresas de la jornada. La veteranía es un grado, pero hay que saber renovarse y no cabe duda de que la incorporación de Barbara Mogore a la voz supuso un tremendo acierto.

Empezaba a anochecer y el público esperaba ansioso al plato fuerte de la jornada. El danés Ronnie Atkins, fundador de los históricos Pretty Maids, no necesitaba carta de presentación. Llegó, disfrutó y triunfó. Su actitud sobre el escenario y sus gestos de cercanía lo decían todo. Se fue encantado, como cualquier estrella que pisa suelo burgalés sin haberlo situado previamente en el mapa.

Llegó el turno de la escena local, en el escenario Valdorrock, de la mano de Cheddar. Ganadores de varios concursos y con una fiel legión de seguidores, esta jovencísima formación desgranó con solvencia su primer álbum, Psyche. Su metal progresivo, con múltiples influencias e identidad propia a partes iguales, convenció a quienes todavía no les conocían.

Difícil cometido el de The New Roses, sustitutos de The Warning tras su caída del cartel a mediados de junio. Los alemanes no defraudaron. De hecho, supieron meterse al respetable en el bolsillo prácticamente desde el principio. En poco más de una década, esta banda de hard rock ha pasado de ser una promesa emergente a situarse en primera línea. Sin duda, su himno Without a Trace les sirvió de trampolín al aparecer en la banda de la exitosa serie Sons of Anarchy. Aún con todo, han sabido ganarse a pulso un importante hueco en el panorama internacional.

De vuelta al escenario Valdorrock, los segovianos Hijos de Overón sonaron como un auténtico cañón. Aún son jóvenes, pero llevan toda la vida en esto y se nota. De momento no han tenido la repercusión que merecen, pero tiempo al tiempo porque lo merecen y, además, se han ganado el respeto de pesos pesados del heavy metal estatal.

No parecía hacer mella el cansancio entre el público. La gente quería más Zurbarán y los gallegos Dark Embrace pusieron toda la carne en el asador para cerrar de manera sobresaliente la primera jornada. Sin bajista para el directo pero con una contundencia abrumadora, a nadie le extraña a estas alturas que los todopoderosos Rage contasen con ellos para su última gira por la península ibérica (con parada en Burgos incluida).