Íntimo y purísimo Santiago Auserón

Hacía muchos años que Santiago Auserón (Zaragoza, 1954) no arribaba en la capital del Arlanzón y eso se notó en la rapidez en que se completó el aforo para el espectáculo 'Luces de la frontera' que ofreció este viernes, 22 de noviembre, en Burgos. Puestas a la venta a mediados de septiembre, las entradas volaron en apenas unos días. Había muchas ganas en verdad de volver a ver al autor de algunas de las mejores canciones de la música española de las últimas décadas.

El artista aragonés, desvestido hace muchos años del papel de esa estrella del rock que lideró Radio Futura y dejando descansar a su 'alter ego' musical, Juan Perro -«creo que está haciendo el Camino de Santiago», señaló en un momento del concierto con su sempiterno humor-, surgió en el escenario ataviado de negro, tocado por un sombrero y un espíritu de trovador surgiendo de su sonrisa.

El silencio se hizo en la sala. Auserón, sentado en una silla de madera y acomodándose su Gibson Les Paul Custom 'Black Beauty' -guitarrón donde los haya-, abrió la cita con un blues invitando a los espectadores a navegar por el río Misisipi y las calles de Nueva Orleans. «Muchísimas gracias, chiquillas, chiquillos», saludó. «Es un placer inmenso volver a respirar el aire puro de la ciudad de Burgos», dijo mientras se oyeron las primeras risas del público... En la calle había cinco grados. «Sí, ¡el viejo y siempre vigoroso corazón de Castilla!», anunció y explicó que este blues lo está tocando en los últimos conciertos «pensando siempre en la gente que tiene la casa llena de barro y que ha perdido gente en el barro», refiriéndose a las víctimas y afectados por la DANA en Valencia.

Auserón, guitarra y voz sobre el escenario del auditorio elcírculo.ÓSCAR CORCUERA

Tras esta introducción, Auserón comenzó a repasar su repertorio en un valiente ejercicio íntimo y artístico, solo con su guitarra y con un poderío vocal sobrecogedor. Tras 'Una bestia que ruge' (del disco 'Río Negro', 2011), explicó que «este repertorio es una especie de búsqueda de línea de fuga en la cual se encuentran mundos que antes estaban alejados y ahora, espero que para el hablante español sean un terreno navegable... La búsqueda de las confluencias entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo todavía necesita mucha aproximación en el verso cantado en español. Esta canción es un ejemplo de esas búsquedas y está inspirada en los días en que conviví con el gran Compay Segundo». El tema fue 'En la frontera', perteneciente al álbum 'El viaje' (2016), un trabajo que precisamente grabó Auserón solo con su guitarra.

Tras 'La última rosa' (del disco 'Libertad', 2022), el público comenzó a coger calor con el tema 'Quemando caña' (también de 'Libertad'), una de las canciones, como el músico admitió en algún momento del concierto «complicado de tocar sin banda», pero que resolvió con brillantez. Siguió con una deliciosa interpretación de 'El forastero' (de 'Río Negro', 2011) para retomar la negritud con 'Gibara' (de 'Libertad').

«Los lugareños de Gibara, en la provincia de Holguín de Cuba, tienen una desbordante imaginación. Hasta el punto que crearon lo que se llamó en su día el Festival de Cine Pobre de Gibara... Cine pobre, parece un oxímoron, habitualmente se llevan todas las subvenciones», dijo con mucho sarcasmo ante las risas del público. «Pero cuando las películas son buenas, se agradece. Ocurre cada vez con menos frecuencia... Tal vez no tenga la culpa el cine. El que pone la cámara, ¿qué puede hacer con la realidad de enfrente es tonta? Cuando todo lo que ocurre está estandarizado y todo lo que se dice suena a falso. No sólo es un problema del cine español, anda que el americano...». Y tocó 'Gibara', una trova de oriente con mucho aire de rock.

Recuerdo a Jordi Bonell

Tras 'Collar de cuentas' ('de Libertad') -«dedicado a todos aquellos familiares y amigos que decidieron viajar hacia las nubes antes de tiempo y forman todos ellos un ornamento que llevo colgado, cerca del corazón»-, Santiago Auserón interpretó uno de los mejores temas de su carrera en solitario, 'Los inadaptados' (El viaje, 2016), inspirado en la película 'The Misfits ('Vidas rebeldes') de John Huston. En la presentación, el músico aragonés recordó a alguien clave en su vida. «Quiero dedicarle esta canción y en realidad todo el concierto a la persona que me sacó de los cuatro 'acorditos' que yo me aprendí con Radio Futura... Me preguntó si me gustaba el jazz. Mucho, desde niño. Le llevé las canciones que me gustaban y las aprendimos juntos. Se anunciaba en un cartel del Taller de Músics de Barcelona: 'Jordi Bonell, clases de guitarra'. Para mí, Jordi ya era una leyenda en los madriles... Me acerqué y conocí a un hombre sabio, con los sonidos de guitarra más bonitos que he oído en mi vida. Nos ha dejado hace unos días [falleció el lunes 18 de noviembre a los 66 años] y me siento desolado... En unas pocas clases, Jordi cambió mi vida por completo», confesó e invitó a los espectadores a descubrir su música en internet mientras el primer teléfono móvil de la velada sonó. Zumbaron otros tres más durante el recital. Auserón pidió a los asistentes, con educación y gracejo, que los apagaran. «Por favor».

Santiago Auserón encandiló al público burgalés con su genialidad y maestría.ÓSCAR CORCUERA

Siguieron 'La ley del camino' (del disco 'Libertad'), 'Aire' ('El viaje') y 'Magnolia', también del álbum 'Libertad', de 2022. «En la era del primer confinamiento me dio tiempo a salir a la terraza y mirar cómo florecía el patio en muchas primaveras... Había un magnolio que día a día iba haciéndose mayor y, con los primeros rayos de junio, abrióse el capullo. Y la flor desplegó aquellos brazos níveos (rio), sembrando la envidia en todo el vecindario. Como vecindario entiendo hasta la estrellas del firmamento que la miraban dándose con el codo, qué se habrá creído, con lo que le va a durar... Y yo decía ¡no, no! No os equivoquéis que el tiempo es relativo», exclamó Auserón mostrando al doctor en Filosofía que lleva dentro y al rapsoda cuajado de humor que lleva fuera mientras el público reía y aplaudía y el cantante se preparaba la voz para entonar 'Magnolia'. «Me acuerdo del primer confinamiento y me entra la tos», indicó entre las risas de los espectadores que llenaban el auditorio de la Fundación Círculo de Burgos.

Precisamente a la participación del público apeló Auserón en el siguiente tema, 'A morir amores' ('El viaje'): «A mí también me gustaría que me acompañaran cantando mis estribillos, pero como no estoy en las radiofórmulas ni voy a 'talent shows' ni me preocupa que las plataformas digitales nos hayan echado a los que preocupamos de hacer canciones despacito... Casi he perdido la confianza. Pero no, porque últimamente he recordado que es bueno confiar en las viejas tecnologías. Las hay que permiten la comunicación sin tener que cambiar cada año de soporte electrónico. Yo tengo un sistema patentado basado en la comunicación telepática que hace que cada primavera o verano, mientras lavan la vajilla, barren el rellano o bajan al supermercado, sentirán un pálpito y les vendrá un estribillo a las mentes. Eso será el nuevo éxito de la Academia Nocturna, la banda de mi banda. Esto llega a través de la TVS: Telepatic Broadcasting System», dijo mientras el público reía con esta broma que repitió Auserón más veces durante el concierto. «A ver si funciona, vamos a probar con esta... ¡A morir amores, al viejo estilo de los viejos versos del Siglo de Oro español!».

Tras una gran salva de aplausos, Auserón interpretó 'El sueño', uno de los temas más bellos del disco 'Libertad'. «Vamos a dedicar una cancioncilla al deseo adolescente... In memoriam», rio. «Cuidado con la memoria del deseo adolescente, se proyecta hacia delante con ganas de incordiar todavía», indicó con humor. El siguiente tema fue 'Perla oscura', el único que rescató de su primer disco en solitario, ya como Juan Perro, 'Raíces al viento' (1995). Antes de acometer la delicadísima 'Luz de mis huesos' ('El viaje'), el músico señaló que tenía calor en el escenario, pero que «a mí el frío de Burgos me sienta de maravilla, ¡me da hambre!». Ya llevaba hora y cuarto de concierto y Auserón mantenía el tipo bien arriba a pesar de lo que luego relató.

Bises y fin

Con 'Extraños deseos' (de 'Libertad'), «un tema un poco funky donde echo de menos mi banda», dio paso a una de sus canciones más populares en solitario, 'Río Negro', del álbum homónimo de 2011, donde el músico se dejó todo entre las cuerdas de su guitarra. Tras tres minutos de muchos aplausos dedicados al músico por parte de la parroquia burgalesa, Auserón se lanzó con los 'bises', donde hubo una sorpresa y se desveló secreto. «Me estáis dando un soplo de energía fresca... Vengo directamente de Atenas de grabar el disco que más rápido he grabado en mi vida, en nueve días, y hemos dormido poco. Gracias a vuestra energía estoy aguantando sin desmayo», subrayó. «En agradecimiento a vuestra generosidad, voy a interpretar un tema nuevo. Hemos estado adaptando al castellano canciones griegas de finales del siglo XX y principios del XXI, una operación laboriosa pero muy muy bonita... No la he ensayado, pero ahí va 'Fedra', título de una de las tragedias de Eurípides y de una película protagonizada por Melina Mercouri y Anthony Perkins... ¡Hoy estoy hablando mucho de cine!», rio.

Puro e íntimo Auserón, en el espectáculo 'Luces de la frontera'.ÓSCAR CORCUERA

Al final, llegó el momento que muchos esperaban: que Auserón rescatara alguno de los viejos temas de Radio Futura para remover la emoción y la nostalgia de los allí presentes. El primero fue un gran regalo, 'El puente azul', un tema incluido en su último LP -'Tierra para bailar', 1992- que nunca interpretó en directo con la banda que lideró junto a su hermano Luis y Enrique Sierra, ya que tras ese disco se disolvieron y no hubo más giras. «Esta fue la última canción que compuso Radio Futura, en veinticuatro horas, la cosita más rápida que nunca hicimos».

Para cerrar el espectáculo, Santiago Auserón empuñó la guitarra -como hizo en su momento Raimundo Amador en la grabación para la grabación de 'La ley del desierto / La ley del mar' (1984)- y se despidió con 'Semilla negra', tema que el público acompaño con sus palmas y coros al artista zaragozano para cerrar la noche en la que, según comentaron personas de su equipo, el músico estuvo a punto del desmayo por el cansancio acumulado en las últimas jornadas en Grecia, el viaje de retorno a España, el concierto de casi dos horas en Burgos... Acabó derrotado tras el espectáculo, pero todo el concierto mantuvo la sonrisa puesta, un enorme temple con la guitarra y su voz prístina, que nunca decayó. Inolvidable Santiago, íntimo y purísimo Auserón.