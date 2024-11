La Peste: «Nuestra música es como muchos juegos de mesa, de 3 a 100 años»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La Peste y Nasty Surgeons son el doctor Jekyll y Mister Hyde. O viceversa, lo mismo da. Dos bandas con los mismos componentes. La primera, más reciente, surgió como una suerte de escisión para alejarse del death metal y el grindcore -nunca del todo- con el fin de explorar una vertiente que, por aquello de las etiquetas, ellos mismos denominan crust-punk. Con un par de discos en dos años y el tercero en el disparadero para ver la luz a principios de 2025, Raúl Weaver (voz y guitarra), Fabián Hernández (bajo), Ramón Mur (batería) y Gonzalo Navazo (guitarra) tienen ya sus instrumentos afilados para inaugurar, este sábado 30 de noviembre, la primera edición del festival Dale Gas en la sala Andén 56.

¿Por qué al principio y no al final o entre medias? «La organización nos tiene un poco discriminados. Son gentuza», denuncia Raúl. Su malestar, para el que no lo pille, es puro sarcasmo (o no). El hecho de que La Peste asuma el cometido de caldear el ambiente se debe a que Gonzalo es el promotor del evento, a través de la productora Steel Souls, junto a su compañera Rosa Contreras. Bromas aparte, no oculta sus «ganas» de pisar un escenario como el del Andén y ante un público «distinto» porque «solemos tocar en festivales más extremos».

Para esta cita junto a Tropa do Carallo, Rat-zinger, Distorsión y AQuemarropa; la propuesta musical de La Peste encajaba mejor que la de los Nasty. «Son como el agua y el vino», señala el vocalista, partidario de diferenciar claramente un proyecto de otro, pese a ser consciente de que «hay gente a la que le gusta mezclar churras con merinas». En su caso, tuvieron claro que «si una cosa se sale del tiesto montamos otra banda». El grupo, por cierto, surgió a raíz de unos temas que Raúl tenía almacenados desde hacía tiempo por su cuenta. Después de hablar con Ramón para grabar las baterías, al final se vinieron arriba para moldear su primer álbum: Humanity is the Plague (2021).

Aquello fue «más punk de toda la vida, no calimochero, pero sí un poco sin definir». Después llegaría Primal Instinct of Annihilation (2023), mucho más orientado al crust y con una evolución sonora palpable a todos los niveles. El tercer disco, Jaws of War, ya está listo para mandar a fábrica y saldrá a principios de 2025.

A pesar de los títulos (La Humanidad es la Plaga, Instinto Primario de Aniquilación y Fauces de la Guerra; traducidos al castellano), Raúl asegura que «nuestra música es como muchos juegos de mesa, de 3 a 100 años». Para todos los públicos, vamos, aunque «hay que estar preparado y tener la mente abierta». ¿Cañeros? Depende de a quién le preguntes. Es probable que muchos seguidores de Nasty lo consideren flojo en comparación.

Resulta curioso que un grupo con nombre en castellano abogue siempre por el inglés. «Buena pregunta», responde el cantante. «A mí nunca me han gustado las letras en español. Respeto al que lo hace, pero imagínate una sevillana o una jota aragonesa cantada en inglés. Quedaría fatal». Además, apostar por la lengua materna del metal y el punk en todas sus vertientes tiene sus ventajas: «Si se te olvida la letra, siempre puedes hacer un guachu guachu y se camufla bastante bien».

Haciendo honor a los títulos de sus canciones, La Peste desprende «mala ostia» en las letras de principio a fin. «Ya hay demasiadas bandas como Maná y esta gente tan melosa; todo el tiempo hablando del amor, de lo bonita que es la vida», reflexiona a sabiendas de que «ellos están forrados, pero nosotros tenemos que estar todo el día al pie del cañón como desgraciados». Dicho de otra forma, la banda burgalesa se pronuncia a favor de «la clase trabajadora frente a los que están ya montados». En el dólar, el euro o las criptomonedas.

En el plano musical, muchas puertas permanecen abiertas. No todas, porque al reguetón «vade retro Satanás, ni por asomo». A los miembros de La Peste les gusta «picar de todos lados». Raúl y Gonzalo, por ejemplo, forman parte de Misty Moors junto a Begoña García para versionar, en acústico, clásicos del rock; desde los Scorpions hasta Bryan Adams. Incluso se han planteado revisitar The Lobotomist, de Nasty Surgeons, en plan techno. Si aún no lo han hecho es porque «lo que nos falta es tiempo».

Con el Dale Gas a la vuelta de la esquina y el tercer disco a punto de caramelo, a Raúl Weaver le alegra comprobar que la escena burgalesa se encuentra «bastante activa» y con «mogollón de bandas» tratando de abrirse paso. Buena señal, sin duda, porque demuestra que «no nos hemos quedado estancados y que las nuevas generaciones vienen dando leña». Para leña, eso sí, la que dan La Peste y Nasty Surgeons cada vez que se suben a un escenario.