Lucía Jiménez: “Castilla y León está llena de lugares maravillosos y de escenarios increíbles para rodajes y contar historias”

Con más de 20 años de trayectoria profesional en el sector audiovisual, la actriz y, ahora, directora de cine segoviana, Lucía Jiménez, acudirá el próximo sábado a la ceremonia de entrega de los Goya en Granada nominada al mejor cortometraje de ficción por ‘El trono’, su debut como directora y guionista. Su ópera prima la llevará por segunda vez a sentir los nervios y la emoción de poder conquistar el Goya, 19 años después de su primera candidatura, en su estreno como actriz en ‘La buena vida’, de David Trueba. La idea para ‘El trono’, según reconoce en esta entrevista con Ical, surgió a raíz de su interés personal por hablar de la situación “más vulnerable” en la que una persona puede estar, con el reto de convertir una situación cómica en algo más serio, todo ello a partir de “un proyecto muy preparado”. Por ello, pensar en ganar un Goya le llena de alegría ya que supondría “el reconocimiento de la industria y de la Academia del Cine”.

Enhorabuena por su nominación al mejor cortometraje de ficción de los Goya. ¿Cómo recibió la noticia?

Sabíamos que estábamos en la lista previa de 30 cortometrajes posibles para estar entre los cinco nominados, por lo que el día que leyeron los nominados estábamos pendientes y, cuando oímos el nombre de ‘El trono’, nos pusimos súper contentos y dando saltos de alegría.

Es su primera nominación como directora, ¿qué se siente?

Es un reconocimiento de mis compañeros de la Academia y de la industria del cine a un trabajo, entonces creo que no hay nada mejor. Es la mejor noticia que te pueden dar y supone que valoran tu trabajo, en este caso, como directora y guionista.

¿Qué historia esconde ‘El trono’?

Es una sátira que habla del poder y de todo lo que le rodea. El protagonista es un presidente del Gobierno encerrado en un baño que, por azares del destino, se queda encerrado y gracias a ello se va a enterar del tipo de gente que tiene alrededor, al escuchar conversaciones que no tendría que oír.

¿Cómo surgió esta idea?

Me interesaba mucho dejar al protagonista en la situación más vulnerable en la que una persona puede estar, atrapado en un baño sin papel. A partir de una situación tan cómica, cuanto más en serio fuera todo lo que sucedía a su alrededor, más iba a funcionar. Por eso, decidí que el personaje fuera una persona con mucho poder y, ya que tenía poder, pensé en el mayor posible, es decir, en un presidente del Gobierno.

¿Cómo fue el proceso de rodaje?

Lo primero fue formar un gran equipo con profesionales de la industria con los que he trabajo en estos últimos años: equipo técnico, directores de fotografía, sonido, y un gran elenco de actores. La mayoría son amigos que me han acompañado en esta aventura, grandes actores que se subieron a este barco encantados. Rodamos durante tres días en el estadio de fútbol Metropolitano; la localización era muy importante para mí, ya que sucede todo en el mismo espacio. Por eso, buscaba un baño con unas características concretas y, al final, dando muchas vueltas, dimos con esos que fueron un acierto e hicieron que el corto ganase muchísimo en cuanto a fotografía.

¿Cómo ha sido su primera experiencia tras la cámara?

Me he sentido súper bien. Llevo muchos años trabajando al otro lado de la cámara, entonces para toda la parte del trabajo con los actores me ponía en su piel. En cuanto al guion, lo trabajé mucho. Me había tomado muy en serio lo de escribir y, antes de lanzarme, hice un máster en guion y había estudiado dirección, para no hacer una cosa a lo loco e intentar hacerlo muy bien. A nivel técnico tenía un equipo increíble y me he sentido muy bien trabajando con ellos. Después de tantos años trabajando en esto, el lenguaje audiovisual es con lo que trabajamos. Tuve momentos de dudas que me hicieron pensar, pero al final seguí mi intuición y lo tenía muy claro, cerraba los ojos y lo veía así, lo quería así.

¿Qué aprendizaje se lleva de esta primera vez?

Que cuanto más preparado lo lleves, mejor. Tenía muy preparado cómo lo quería rodar, había preparado mucho esa parte más técnica. También he aprendido a seguir una intuición. Tenía la intuición de que quería contar la historia desde un punto de vista en el que la cámara nunca saliese de ese cubículo, lo veía así en mi cabeza, y, sin saber si iba a funcionar, fue la gran apuesta técnica y narrativa. Hice caso, y eso es una de las cosas que hacen que sea un corto diferente.

¿Cabe la posibilidad de convertirlo en un largometraje?

Nunca se sabe. Ahora mismo no estoy trabajando en ello, pero a mí como espectadora, desde luego me dan muchas ganas de saber qué va a pasar cuando ese hombre salga de ese baño y decida qué va a hacer y cómo, porque desde luego se va a vengar.

En el caso de llevarse el Goya, ¿qué supondría?

Cuando empecé a trabajar en este cortometraje no me podía ni imaginar estar nominada, así que la idea de ganar el Goya me parecería lo mejor que me podría pasar. Al final es el reconocimiento de la industria porque los que votamos somos los académicos de la Academia de Cine, de modo que te están votando tus compañeros y la gente que se dedica a esto.

El corto tiene ya tras de sí una larga trayectoria llena de reconocimientos. ¿Con cuál se quedaría?

El recorrido que hemos tenido ha sido increíble. Con nuestra primera selección, que fue en el Festival de Cine de Huelva, pegué un grito de ilusión. Después empezaron a llegar muchas más, con las que he recorrido España y diferentes festivales que llenan las ciudades de cine. He alucinado con la respuesta para ir al cine a ver el cortometraje de la gente, con las salas llenas. Me hizo mucha ilusión ganar el premio del público en el Festival de Medina del Campo, porque al final la sensación de que tu trabajo haya conectado con la audiencia es casi lo más importante. También en Huerta del Rey, en Burgos, que nos hizo muchísima ilusión. Hemos tenido una serie de festivales en Castilla y León y fuera que nos han dado la oportunidad de estar donde estamos hoy, porque para llegar a los Goya tienes que tener una serie de puntos por haber pasado por diferentes festivales y haber ganado premios, como un sello de calidad de que el corto ha funcionado.

A parte de directora, es reconocida como actriz con una carrera de más de 20 años, háblenos de esta otra faceta artística y de cómo llegó a dedicarse a ello.

Empecé desde jovencita. Desde muy pequeña tenía la necesidad de contar historias. Es una carrera de fondo porque pasan muchas cosas, pasas por muchos personajes en diferentes épocas de la vida o históricas, y eso lo convierte en un trabajo muy bonito. Lo sigo disfrutando mucho y con cada proyecto que llega tengo mucha ilusión.

Ha trabajado en más de medio centenar de proyectos, ¿cuáles destacaría?

Elegir es difícil, porque cada proyecto me ha llevado a un lugar y he conocido a gente increíble, pero ‘Silencio roto’ de Montxo Armendáriz, fue un momento muy bonito porque fue una película muy emotiva para mí, que supuso una inmersión absoluta en Navarra. También ‘Los dos lados de la cama’, ‘La caja Kovak‘, que rodé en Mallorca con Daniel Monzón y fue mi primer proyecto internacional, y ‘La buena vida’ con David Trueba, por supuesto, que fue mi primera película. También ha sido muy especial mi último trabajo, ‘El cuento del lobo’, de Norberto López Amado, que se estrenará el 16 de mayo.

¿Nos puede adelantar algo de ese u otros proyectos?

‘El cuento del lobo’ es una historia muy inquietante con Dani Grao y Paco Tous, psicológicamente te engancha. También estoy trabajando en una serie de Enrique Urbizu para HBO, que se llama ‘Cuando nadie nos ve’, con Maribel Verdú como protagonista de una historia que transcurre entre Sevilla y Cádiz. Tengo un personaje pequeño, pero ha sido una experiencia muy bonita. Además, en breve empezaré el rodaje de una serie de la que todavía no puedo contar mucho, que estaré rodando hasta el verano.

Poniendo la vista en el futuro, ¿qué objetivos pretende cumplir?

El futuro siempre es una aventura, pero algo muy bonito que tiene esta profesión, sobre todo en la de actriz, porque no sabes lo que te va a llegar. En esta nueva faceta de escribir y dirigir, sí que eres más dueña de los proyectos, pero aun así no sabes lo que va a pasar, porque para que una película se haga tienen que suceder muchas cosas, es como un pequeño milagro. En el futuro voy a intentar seguir como hasta ahora, sin perder nunca la ilusión, la motivación, trabajar duro, seguir pensando en historias bonitas que quiero contar y mantenerme muy activa. Ojalá gracias a eso lleguen proyectos bonitos.

Como segoviana, ¿qué opinión le merece la situación del sector cinematográfico en Castilla y León?

Me gustó mucho este año la iniciativa presentada en Fitur, de convertir Castilla y León en un escenario de película, gracias al apoyo a las producciones audiovisuales a través de incentivos fiscales y facilidades para rodar, tal y como está sucediendo en otras autonomías. Que ahora pongan más el foco en el diálogo potente con el sector audiovisual es importante, porque Castilla y León está llena de lugares maravillosos y de escenarios increíbles para rodajes y contar historias.

Y, como veterana en el mundo audiovisual, ¿qué consejo daría a quienes desean seguir sus pasos?

El consejo que daría es estudiar, formarte y trabajar para ir encontrando cuál es tu verdadera vocación y pasión. Esta industria llama mucho la atención desde fuera, pero hay que saber cuál es tu lugar y, una vez que tengas claro que deseas estar dentro, es importante buscar las mejores escuelas, porque es ahí donde empieza todo. También aconsejaría que lo pelee y lo luche, porque es una opción muy válida y bonita para ganarte la vida.