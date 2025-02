Enseñar a los que enseñan para no perder el folclore tradicional

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Integrantes del Grupo Tradicional Gavilla, encabezados por Mariví Rodríguez Tovar, trasladaron sus panderetas, panderos, cucharillas y carajillos al Centro de Formación e Innovación Educativa (CFIE). ¿El objetivo? Impartir un curso de instrumentos musicales tradicionales a un grupo de profesores de música que enseñan en los colegios de la provincia.

El acercamiento del folclore y los instrumentos de la música castellana rescatados del olvido de los pueblos más pequeños por estos folcloristas a la comunidad educativa no es nuevo para Gavilla. «Desde hace años impartimos clases con los escolares pero son pocos los colegios que podemos asumir, no llegamos a todos, y pensamos que de esta manera la transmisión del folclore llega a más gente, nosotras solas no podemos llegar a todos los alumnos, pero con ellos sí», remarca Rodríguez Tobar.

Las jornadas se convierten en la segunda ocasión que en Castilla y León se organiza un curso para profesorado sobre folclore castellano e instrumentos tradicionales. «Es la primera vez que se organiza en Burgos y la segunda en Castilla y León porque ya se ha desarrollado una experiencia similar en Segovia», explican desde Gavilla. Dado el éxito cosechado en esta primera tanda de formación, no se descarta repetir. «Es curioso que cuando abordamos la posibilidad de llevar a cabo esta actividad de formación de profesores de música, en la Delegación Provincial de Educación nos comentaron que saldría adelante con un mínimo de 15 inscritos, la sorpresa es que se cubrieron todas las plazas, 30 nos acompañaron, pero ha quedado lista de espera con lo que no nos importaría un segundo curso aquí o en la provincia», explica Mariví Rodríguez Tovar.

En esta primera sesión de formación de instrumentos tradicionales las dos monitoras del Grupo Tradicional Gavilla han querido desgranar todos los secretos de la pandereta. El instrumento estrella de la formación ha supuesto «gran parte del curso, un tercio» y también se han centrado en el conocido como pandero cuadrado de Peñaparda que no es estrictamente de Burgos pero tendría un hueco entre las músicas y canciones que se escuchaban en los pueblos de la provincia.

Las tres jornadas, que finalizaron en la tarde de ayer, han conformado nueve horas de formación en total donde, además de la pandereta y el pandero, sobre la mesa se desplegaban piedras, cucharillas, vasos, carajillos o ginebras. No es que fueran a tomar ninguna bebida espirituosa sino que nuestros antepasados las utilizaban para interpretar sonidos y ritmos ancestrales que poco a poco se están perdiendo.

«Para nosotras es un reto muy importante, siempre hemos pensado que si a nosotras se nos recopiló toda la información sobre nuestras tradiciones, jotas y canciones populares y el contexto en el que se desarrollaban, que forman parte de nuestra esencia, que nos han transmitido a través del lenguaje oral, estamos en la obligación de transmitirlo a terceros, a los que vienen detrás de nuestro, de la manera más efectiva hoy en día para evitar que eso que nos ha marcado lo que somos, nuestra tradición, se pierda», señala Rodríguez Tovar.

Y es que los ritmos tradicionales han sido un compañero de viaje en esta transformación social en el que han dejado de tener un protagonismo total a quedar arrinconados. «Es verdad que en los 80 hubo un intento de rescate de toda esa tradición, pero tenemos que hacer más porque lo que llega, en un mundo tan informado y con tanto acceso a la información, no es este tipo de folclore o se quiere adaptar, que no está mal, pero tenemos que conservar esa esencia», señala.

El Grupo Tradicional Gavilla, encabezado por Rodríguez Tovar, también añadió en la formación algunos ritmos diferentes como la jota sentada y otras tradiciones como las denominadas jotas panaderas, realizadas por las mujeres que se encargaban de amasar el pan. «Tratamos de mostrar los instrumentos, el ritmo pero también el contexto y el sentido en el que tradicionalmente se realizaban estas interpretaciones», explica.

Esta agrupación lleva años impulsando el folclore burgalés y unió al grupo de danzas tradicionales para niños y adultos el curso de pandereta hace un par de años. Una actividad que no ha parado de crecer. Arrancó con una veintena de alumnas que empezaron a conocer los secretos para hacer rugir las sonajas y comprender que la pandereta castellana no es ni como la gallega ni como la asturiana. Ahora ya cuenta con grupos por nivel y también han incluido a niños para aprender a tocar un instrumento esencial en el folclore tradicional castellano.

Ahora estos cursos de formación a profesorado permitirán ampliar esa labor de transmisión oral, de acercar esos ritmos de antaño con instrumentos tan fáciles de encontrar como unas piedras, unos vasos o unas cucharas y, si se da el caso, dar el salto a la pandereta.