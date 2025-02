Guillermo Balmori: «Los premios Oscar son el espejo de la mitomanía de Hollywood»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La pasión cinéfila del burgalés Guillermo Balmori roza el arrebato místico, especialmente de la época dorada de Hollywood que abarca las décadas del 30, 40 y 50 del siglo pasado. Reconoce que sobre el cine actual «ando un poco perdido, aunque por mis colaboraciones en medios de comunicación tengo que estar un poco al tanto del cine de hoy, aunque no sea el que más me interese», confiesa el abogado, escritor y editor del sello Notorious Ediciones.

Este jueves, en el salón de actos de la Fundación Círculo, Balmori impartirá -con multitud de fotos y vídeos- la charla audiovisual ‘Los grandes momentos de los Oscar’. La cita será a las 20 horas y tiene entrada libre hasta completar el aforo.

Joan Crawford recibió su único Oscar en la cama de su casa.ECB

La charla será un aperitivo a la 97ª edición de la gala de los Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se celebrará el próximo 2 de marzo (en España es la noche del día 2 al 3) en el Dolby Theatre de Los Ángeles. ‘Emilia Pérez’ con 13 nominaciones y ‘The Brutalist’ y ‘Wicked’ con 10 cada una parten como las grandes favoritas a llevarse muchas de las estatuillas. Aunque de lo que más se está hablando en las jornadas previas es de la polémica suscitada por unos antiguos tuits con contenido racista y sexista publicados por la actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al premio a mejor actriz protagonista. Pero la charla de Balmori está muy alejada de estos dimes y diretes y se centra en acontecimientos sucedidos hace unos cuantos años...

Una de las actrices más recordadas de la historia, Katharine Hepburn, encabeza la lista de intépretes con más premios Oscar con cuatro, «siempre como mejor actriz protagonista y actuando en grandes películas», apunta Guillermo Balmori. «La curiosidad es que nunca fue a recogerlos. La única vez que fue a la ceremonia fue para entregar un premio a su productor, Lawrence Weingarten». Hepburn también protagonizó en 1969 el único Oscar ‘ex aequo’ que se ha dado en Hollywood. Se lo concedieron junto a Barbra Streisand.

Anécdotas a gogó

Las intérpretes femeninas han dado mucho juego en la gala y el escritor y editor burgalés sacará a relucir en su conferencia algunas de las más sabrosas anécdotas. «Lo de Joan Crawford fue genial, recibió el Oscar por ‘Alma en suplicio’ en la cama», ríe Balmori y recuerda otra anécdota, esta quizá mejor calificada como jugarreta, que esta actriz protagonizó cuando Bette Davis -y ella no- estuvo nominada por ‘¿Qué fue de Baby Jane?’.

Una supuesta india rechazó de parte de Marlon Brando el Oscar por 'El Padrino'.ECB

El Oscar que rechazó una supuesta india en representación de Marlon Brando por su interpretación en ‘El Padrino’, el tortazo de Will Smith a Chris Rock, los primeros Oscar para actores negros que recayeron en Hattie McDaniel y Sidney Poitier, el hombre desnudo que apareció detrás de David Niven, Jack Palance haciendo flexiones cuando ganó su premio por ‘Cowboys de ciudad’... Y así decenas de curiosidades que completarán la charla de hoy. «Los premios Oscar, con todo su lujo, sus estrellas, su glamour, son el espejo de la mitomanía de Hollywood».

Balmori confiesa que no recuerda la última película ganadora de los Oscar que ha visto. El arriba firmante le refresca algunos títulos. «Ah, sí, ‘The Artist’ [Michel Hazanavicius, 2011], que se acerca más al cine que me gusta, sí la vi... Y por razones profesionales tuve que ver ‘Birdman’ [Alejandro González Iñárritu, 2014] y me aburrió soberanamente», ríe.

Guillermo Balmori colabora en medios como EsRadio, Radio Intereconomía, Radio Nacional de España y la Cadena Ser. En televisión le podemos ver cada semana en el programa ‘Secuencias en 24 horas’ que dirige Moisés Rodríguez en el Canal 24h de TVE. Ha colaborado en varias monografías sobre actores y directores del séptimo arte y ha publicado diversos libros. Entre otros, tres volúmenes de la ‘Enciclopedia ilustrada de los Oscar’ y dos sobre ‘Hollywood antes de la censura. Las películas pre-code’, todos por Notorious con gran éxito.