Zurbarán Rock vuelve a sorprender con «lo mejor del panorama del metal»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Nada mejor que encarar un miércoles que con dos nuevas confirmaciones por parte del Zurbarán Rock Burgos, cuya octava edición edición persigue el firme objetivo de seguir creciendo cualitativa y cuantitativamente. Poco a poco, el cartel va cogiendo forma y los últimos fichajes demuestran que el festival burgalés continúa «apostando por lo mejor del panorama del metal».

Promete, y mucho, esta nueva entrega del Zurbarán. Más aún después de que Metal Castellae haya avanzando la inclusión en el cartel de Evil Invaders y Kilmara.

Oriundos de Bélgica y en activo desde 2007, Evil Invaders es, sin duda, una de las grandes joyas europeas del thrash y del speed metal europeo. Con su último trabajo, Shattering Reflection (Napalm Records, 2022), la banda ha demostrado que «el tiempo de espera entre la publicación de sus trabajos vale la pena». Tenían que venir a Burgos, sí o sí, porque tal y como remarcan desde la organización «a lo largo de su discografía, podemos disfrutar de una colección de temas cargados de energía, con estribillos potentes, letras impactantes y pinceladas progresivas que capaces de atrapar a los fans más exigentes del género».

Sin negar la influencia de los clásicos, Evil Invaders no se ancla en el pasado sino todo lo contrario. A base de «precisión y frescura», el grupo ha sido capaz de consolidarse como una de las propuestas más sólidas y demoledoras del metal extremo actual. Por lo tanto, no cabe duda de que «su actuación será una experiencia que quedará grabada en la memoria».

Y qué decir de Kilmara, «una de las grandes referencias del heavy metal melódico en España» gracias a su capacidad de entremezclar «la fuerza del metal tradicional con una producción impecable ofreciendo composiciones que atrapan».

La «evolución constante» del conjunto catalán no pasó desapercibido para los promotores del Zurbarán, quienes destacan su afán por seguir «explorando nuevas dimensiones sonoras sin perder su esencia». La mejor prueba de ello se encuentra en su aclamadísimo último trabajo de estudio Journey to the sun, publicado el pasado 31 de enero.

Kilmara será una de las grandes atracciones de esta edición del festival, que se celebrará los días 18 y 19 de julio en el parque de San Agustín. Queda claro, y así lo remarcan desde la organización, que «si eres amante del buen metal, no puedes dejar pasar la oportunidad de verlos en directo».