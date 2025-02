El Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos acoge los Premios TodosTusLibros 2024

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Este jueves habrá fiesta en el Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos. El espacio que respira más literatura de la capital castellana tendrá este jueves a los libros, los escritores y los lectores como protagonistas de un evento que premia a las mejores obras literarias del año según libreros de toda España.

A partir de las 19 horas, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) entregará sus premios anuales ‘TodosTusLibros’, los antes conocidos como ‘Las Librerías recomiendan’, con la presencia de la mayoría de los premiados que, tras la entrega de galardones, firmarán ejemplares de sus obras.

Obras y autores premiados por TodosTusLibros en 2024.CEGAL

«Los premios concedidos anualmente por libreros y libreras de toda España llevan desde 2023 el nombre de la plataforma de internet TodosTusLibros, un servicio de consulta bibliográfica, interacción con el público, difusión cultural y comercio del sector del libro fruto de la unión de las librerías a través de sus asociaciones y gremios representantes que forman parte de CEGAL y la colaboración de los diferentes operadores del sector (editores y distribuidores), con el apoyo de las instituciones públicas» explican desde CEGAL.

Este año ha sido Burgos la ciudad elegida para la ceremonia de entrega de estos premios literarios. «Si hay congreso, que son bianuales, se realiza donde se celebra. Cuando no lo hay, se suele hacer en la ciudad del establecimiento que logra el Premio Librería Cultural del año. En 2024 lo obtuvo Letras Corsarias, de Salamanca, pero por varios motivos no se pudo hacer allí y se decidió hacerlo en una capital de la misma comunidad y recayó en Burgos», indica Álvaro Manso, presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos y vicepresidente y portavoz de CEGAL.

«Por la ciudad, por sus librerías y por sus lectores, Burgos es una ciudad que gusta mucho a los escritores» ÁLVARO MANSO, PRESIDENTE DE LOS LIBREROS DE BURGOS

Burgos se ha convertido en los últimos años en una ciudad fundamental en las giras de presentaciones de los autores más importantes de la literatura española. Todas las semanas se producen eventos literarios en diversos espacios de la capital del Arlanzón, ya sean con autores locales o foráneos, con una gran respuesta de público en cada cita.

«Una gran mayoría de los principales títulos del año se acaban presentando en Burgos. Habitualmente no se hace en ‘la primera vuelta’ de las giras que hacen los autores, que pasa por Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla... Después ya hacen otros circuitos y Burgos siempre está en rutas por el norte de España con ciudades como Valladolid, León, Bilbao, San Sebastián... Por la ciudad, por sus librerías y por sus lectores, Burgos es una ciudad que gusta mucho a los escritores», señala el librero de Luz y Vida.

La plataforma TTL

Todostuslibros.com nació en 2020 como «un servicio de consulta bibliográfica, interacción con el público, difusión cultural y comercio del sector del libro, fruto de la unión de las librerías a través de sus asociaciones y gremios». Tuvo un nacimiento meteórico por mor de la pandemia de la covid-19 que, como todo el comercio electrónico, aumentó sus cifras de venta. La cantidad de negocio sigue en aumento, con un crecimiento más moderado, pero el número de libros disponibles en este ‘gran almacén’ hacen un lugar muy atractivo para encontrar cualquier título que el lector tenga en mente.

«Cada vez se incorporan más librerías. Ahora son más de mil. Y no sólo interactúan libreros y lectores. También participan editores, ilustradores... Las ventas a través de la web siguen aumentando, todos tenemos tráfico diario por ahí. Al final, lo que hacemos es poner nuestro stock en funcionamiento, lo que ha convertido a la plataforma en la que más fondo tiene de libro en castellano», apunta Álvaro Manso y explica que son once las librerías burgalesas que están en todostuslibros.com. «Es una de las ciudades que más librerías tiene en proporción», concluye.

Premiados TodosTusLibros 2024

Nueve son los galardones que entregan las librerías independientes cada año. Los laureados en este 2024 son: Mejor Libro de Ficción para ‘Trilogía de la Guerra’, de Theodor Kallifatides (Galaxia Gutenberg). Traducción de Carmen Montes Cano y Eva Gamundi Alcaide; Mejor Libro de No Ficción: ‘El jardín contra el tiempo’, de Olivia Laing (Capitán Swing). Traducción de Lucía Barahona; Mejor Libro de Poesía: ‘El fruto siempre verde’, de Manuel Astur (Acantilado); Mejor Libro de Cuentos-Narrativa Breve: ‘Ya casi no me acuerdo’, de Clara Morales (Editorial Tránsito); Premio ‘Javier Morote’ a Autor/a Revelación: ‘Alcaravea’, de Irene Reyes-Neguerol (Páginas de Espuma); Mejor Libro Infantil: ‘Calle de la Oca’, de Ana Garralón y María Pascual de la Torre (Ediciones Ekaré); Mejor Libro Juvenil: ‘No’, de Paula Carbonell e Isidro Ferrer (A buen paso); Mejor Libro Cómic Nacional: ‘Ava’, de Ana Miralles y Emilio Ruiz (Astiberri); Mejor Proyecto Editorial: Impedimenta.