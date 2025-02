Nuevo ciclo expositivo del CAB. Miradas únicas en comunión y primeras veces que ya era hora

La pionera en el arte textil, Amparo de la Sota, exhibe su obra por primera vez en el CAB.TOMÁS ALONSO

El "hacer sosegado" que marca la diferencia

Firma la última de las citadas Amparo de la Sota, cuya obra nunca antes se había desplegado en un espacio artístico. «Sus bordados sobre telas antiguas contienen todo el significado simbólico de una tradición arrinconada que esta creadora reservada y misteriosa pone al día con su interpretación personal de grafías, signos, elementos geométricos y patrones no siempre descifrables», reza la presentación de un trabajo que se «diferencia en el hacer sosegado», según el director de Arte de Fundación Caja de Burgos, Javier del Campo, que destacó la «prodigiosa y esmerada perfección con la que De la Sota, rendida «al placer de trabajar con las manos» escribe en tela mediante el bordado, antes que con el telar», disciplina que defiende y cuyo salto a las salas de arte celebra, pues «hasta hace muy poco no tenía hueco». De ahí que cazara al vuelo la invitación que Del Campo, cautivado por un «trabajo tan cabal, tan acabado, tan puro y consciente», le lanzó. «¿Cómo iba a decir que no? Esto es un lujo para mí», confesaba la autora madrileña.