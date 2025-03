La Fundación Caja de Burgos presenta un concierto didáctico de Malavara en Cultural Cordón

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El auditorio de Cultural Cordón acoge el domingo 23 de marzo, a partir de las 12.30 horas, un concierto didáctico del grupo Malavara, dentro del VI Festival Internacional de Jazz ‘Sesión B’ que organiza la Fundación Caja de Burgos. El festival ofrece una propuesta variada en torno a un género que desde sus orígenes ha sabido mezclar y absorber influencias populares de diferentes procedencias.

Malavara, agrupación de swing creada entre Argentina y España, propone un recorrido por temas inspirados la música de los años 20 a los 50, junto con algunos de los clásicos del swing y el blues. Su propuesta se caracteriza por la combinación de melodías a dos voces, la percusión del peculiar instrumento de jazz tradicional conocido como washboard o tabla de lavar y las armonías del ukelele tenor, de origen hawaiano. Entre sus mayores influencias se encuentran The Boswell Sisters, The Mills Brothers, The Platters. En esta ocasión, el dúo estará acompañado de contrabajo, saxofón, clarinete, violín y una pareja de bailarines.

A través de melodías cautivadoras, improvisaciones y curiosidades históricas, la banda invita al público a conocer y disfrutar la riqueza del swing. Un concierto ideal para todas las edades, pensado tanto para aprender como para vivir la música de forma activa y divertida.

Las entradas pueden adquirirse a un precio de 12 euros, con un descuento de 2 euros en cada una si se adquieren tres o más entradas, a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

El auditorio de la avenida de Cantabria recibe el viernes 4 de abril al músico africano Momi Maiga, que fusiona el jazz étnico, el flamenco y destellos de la música clásica europea, y seduce a la audiencia con su voz exquisita, siempre impregnada de matices tomados de los cantos tradicionales de los djelis de África Occidental. Con maestría y virtuosismo explora las veintidós cuerdas de la kora, un arpa-laúd africana que toca desde los seis años. Tras un exitoso inicio artístico con su álbum de debut, Nio (2022), Maiga presentará su segundo álbum, Kairo, en un diálogo cultural expresado a través del jazz, el flamenco, sonidos mediterráneos, música clásica europea y ritmos complejos pero fascinantes.

Y Cultural Cordón acogerá el jueves 8 de mayo a los los Carolina Reapers, una banda especializada en canciones y melodías instrumentales de la era del swing. Su repertorio combina arreglos e improvisación sobre los más grandes estándares de la época, interpretados por un equipo de solistas talentosos y creativos, apoyados por una sección rítmica de “swing puro”: el trompetista Sylvain Avazeri, el trombonista Sami Khalfoune, el saxofonista Mickaël Pernet, el pianista Joseph Vu Van, el guitarrista y cantante Charles Huck, el batería Arthur Defrain y Fernando Morrison, contrabajista y líder del grupo.