Meridianos Sonoros homenajea al músico y poeta Sergio Algora (El Niño Gusano)

El espectáculo ‘En flor’ pondrá el broche el viernes 28 de marzo al ciclo Meridianos Sonoros, en el que Círculo Creativo une música y poesía en espectáculos únicos y originales. En esta ocasión, se trata de un homenaje, realizado con espíritu festivo, al músico, poeta y dramaturgo Sergio Algora, componente de grupos como El Niño Gusano o La Costa Brava, fallecido en el año 2008.

Como el resto de las propuestas de Meridianos Sonoros, tendrá lugar en el salón de actos de Plaza de España, 3 y las entradas (5 euros, gastos incluidos) están disponibles en entradas.ibercaja.es. También se pueden adquirir en la taquilla presencial (Plaza de España 3) por 7 euros.

El espectáculo, que se sirve de audios, proyecciones, música en directo y lecturas, toma ‘Los idiotas prefieren la montaña’ de Aloma Rodríguez como hilo conductor. En el libro, Rodríguez reconstruye su amistad con él para que no se la lleve el tiempo. Es una carta, a sabiendas de que el destinatario no la va a leer. Una propuesta que busca ser un diálogo, pero no un llanto, sino más bien una fiesta, un homenaje, en la que hay canciones. Las que Sergio Algora compartió y cantó con sus diferentes grupos.