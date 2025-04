Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Burgos es un oasis para el rock». Y punto. Carlos del Río, voz y guitarra de Los Motores, no lo dice por quedar bien ni mucho menos. Las últimas visitas de la banda avalan su afirmación. Con Kutxi Romero, pese a las restricciones sanitarias de la pandemia, la respuesta fue magnífica. Y con U.D.O., en 2022, se registró el único lleno de la gira española en la que se encontraba inmersa por aquel entonces el combo alemán.

Con estos antecedentes, el histórico conjunto vigués afronta con grandes expectativas el concierto del sábado 12 de abril, junto a Sínkope y Volvoreta, en la sala Andén 56. Rock de diferentes palos, veteranía y juventud sobre el mismo escenario. «La unión hace la fuerza», enfatiza Del Río convencido de que se avecina una noche con «bastantes sorpresas» ante un público de lo más variopinto.

Curtido en «más de mil batallas» al igual que los Sínkope, el cantante de Los Motores celebra que el rock todavía tenga relevo -aunque escaso- gracias a bandas como Volvoreta, cuyos integrantes apenas acaban de estrenarse en la veintena. Después de coincidir con ellos en varios bolos, el mejor consejo que les puede dar es que «si lo van a hacer que se pongan al cien por cien, que no duden ni titubeen porque este mundillo es muy jodido. Hay mucha competencia y lo que cuesta tanto ganar lo pierdes rápido».

«Hay que dedicarse a los ensayos, a la música y a luchar. Si no crees en esto, mejor que no estés porque vas a durar muy poco», prosigue Del Río a sabiendas de que «el público rockero es muy exigente y lo detecta rápidamente». Así las cosas, «de nada valen campañas de promoción porque en el escenario tienes que dar lo que tienes que dar».

En esta carrera de fondo, Los Motores celebran su 35 aniversario por petición popular. Su despedida, en principio, iba ligada al lanzamiento de 30 años inmortales en 2021. Atrás quedaría una dilatada trayectoria, poniendo a Vigo en el mapa, con discos imprescindibles para entender la escena estatal como Noche de Lobos (1996). Pero no podían irse tan pronto. El público les echó pronto en falta y tampoco era cuestión de hacerse de rogar. Además, «el aplauso de una persona es como una droga». Y si es de muchas, pues ya estaría todo dicho.

La respuesta de la gente sigue siendo excelente, pero la falta de renovación se nota. Y duele. «Somos muy conservadores y eso ha acabado hundiendo al rock. Si Los Suaves sacan disco, la gente quiere escuchar lo mismo año tras año. Y si un día te sales un poco del margen, dicen que 'estos ya se vendieron'», reflexiona Del Río, con cierto halo de autocrítica, mientras subraya que «hacen falta bandas como Volvoreta».

Sobre el futuro, que ya es presente, considera que «tenemos todo en contra». «A nadie le interesa tener grupos rockeros. Lo mejor es sacar a cuatro desgraciados que digan chorradas que no hacen daño a los gobiernos». Echando la vista atrás, no le cabe duda de que «si hace 30 años sale un tío como Maluma al escenario lo hubieran matado. Y no te digo el Bad Bunny ese». Sin embargo, «ahora los raros somos nosotros, los que hablamos de las cosas cotidianas, de lo que nos preocupa, de lo que pasa».

Las modas cambian, hasta ahí todo correcto. El problema, a juicio de Del Río, reside en que la música se ha convertido en un producto de usar y tirar. Incluso desde Warner, discográfica a la que Los Motores pidió su carta de libertad hace no mucho, llegaron a reconocerle que «no sabían qué hacer con los grupos que quieren hacer una carrera». De los discos a los singles que mañana se olvidarán, así es la cruda y actual realidad. «Y si no se entiende la letra mejor. ¿Para qué?».

Puede que no pinte bien la cosa, pero Los Motores siguen despertando interés y nadie puede poner en tela de juicio el respeto ganado a pulso durante estos 35 años. Tanto es así que hay varias compañías interesadas en que la banda saque nuevo disco. La cuestión, tal y como apunta Del Río, es «ver si queremos meternos un año a componer y grabar». Todavía no hay nada decidido, pero lo cierto es que «si no paran de llamarte para tocar significa que no estamos tan mal». De momento, lo más inminente para el grupo es ofrecer el mejor directo posible. Y ponerse «morado de morcilla» en la próxima visita a Burgos. ¡Sería un sacrilegio no hacerlo!