Demasiado tarde para el perdón, nunca para el rock and roll

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Amigos de toda la vida. Y no es una frase hecha. Los Rockerizos se conocen desde la guardería. Quién les iba a decir a Rafa (guitarra y voz), Félix (bajo y coros) y Javi (batería) que la música les uniría de por vida. Con altibajos, por aquello de los compromisos familiares y laborales, pero sin perder jamás el hilo conductor que les unió cuando fundaron Soga 74 .

Fueron de los pocos que apostaron en Burgos por el rock and roll . Abundaban los grupos de hardcore, punk o heavy metal y, en cierto modo, se sentían unos «bichos raros». Aun así, nunca se dejaron llevar por modas. Siguieron a lo suyo hasta que Félix y Javi se desvincularon del proyecto mientras Rafa, al cabo de un tiempo, continuaba con The Tritus .

Quizás perdieron un poco el contacto, pero nunca la amistad. En 2022 , los tres decidieron quedar para tocar con el pretexto de verso más a menudo. Empezaron juntándose los domingos y, cuando quisieron darse cuenta, tenían un buen repertorio entre manos. De aquel set list inicial, los primeros conciertos y hasta ahora.

Seis temas fueron directos al Estudio 5 de Yon de la Cámara para grabar Demasiado tarde para el perdón , mezclado y masterizado por la propia banda. De aquello hace ya un par de años, pero el álbum no vio la luz hasta el pasado mes de diciembre, por diferentes cuestiones, a través de la plataforma Bandcamp por obra y gracia de Sergio López (Gato Encerrado Records ).

Al fin llegó el momento. Rockerizos vuelve al ruedo, con su disco debut bajo el brazo, el viernes 25 de abril en la sala Carmen 13 a partir de las 22 horas. Con entrada libre y el disco en formato vinilo -edición limitada, ojo-, se avecina una noche de alto voltaje con colaboraciones sorpresa.

Para quien no conozca sus proyectos anteriores, la siguiente pregunta es clave: ¿En qué se diferencian Rockerizos de Soga 74 y The Tritus? «Con tres personas tienes más claridad, llegas a concretar más fácilmente. Y luego está la experiencia de cada uno, aunque la dirección es estar siempre en el rock and roll, en el underground , un poco en el garage...», enfatiza Javi antes de que Rafa introduzca una puntualización musical. «Aparte de que antes éramos cinco, tocábamos a todo meter». Que conste, eso sí, que la energía ni se crea ni se destruye. Tal vez se ralentice, pero se transforma en algo nuevo.

«Somos más jóvenes que nunca para hacer rock and roll, pero nos ha pillado viejos el tema de las redes sociales» , reconoce Javi al analizar cuánto ha cambiado el mundo de la música en las tres últimas décadas. Nada que ver con lo de antaño, aunque los Rockerizos intentan ponerse «un poco al día» con esto de las plataformas. También les gustaría lanzar un videoclip, pero lo fundamental es componer y romper el escenario. «Hay que salir y mostrar lo que estás haciendo porque si no te aburres», tercia Félix.

También se nota el cambio, y no precisamente para bien, en cuanto a salas. «Antes estaba mal, pero ahora bastante peor», sostiene Rafa con conocimiento de causa porque no ha dejado de tocar desde los tiempos de Soga. Félix, por su parte, recuerda que «teníamos muchísimos más garitos y locales en los que podíamos montar un concierto. Había pop, mods, rockeros, metaleros... De todo. Ahora solo hay tres o cuatro salas y eso reduce mucho las oportunidades ».

Para colmo, los grupos tributo «menean el cotarro y lo saturan todo». Les ha ocurrido a los Rockerizos -y seguro que a infinidad de bandas- lo de llamar a una sala y preguntarles: «¿Que tipo de música hacéis? ¿Es un tributo?». Una cosa es hacer versiones puntuales, tal y como señala Javi, y otra bien distinta es dejar de lado a quienes componen su propia música en detrimento de quienes interpretan algo ya creado.

Pese a todo, los Rockerizos no están aquí para quejarse. Lo suyo «pasarlo bien» y parir canciones que salen del corazón. Cada nuevo tema se testa en directo, va creciendo sobre la marcha y después cobra vida propia. De hecho, el trío volverá al estudio en otoño para concebir su segundo álbum. Mientras tanto, agradecen el apoyo de toda su gente: especialmente de Javi Peyote y Juan Robles, por colaborar en Demasiado tarde para el perdón, y del alma máter de Gato Encerrado Récords por su increíble trabajo en favor de la escena burgalesa.