«El Quijote es un prodigio de la creación literaria»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Aunque los clásicos de nuestra literatura están cada vez más arrinconados en los planes de estudio y prácticamente perviven en el ámbito académico y en la mesilla de algunos letraheridos, en la memoria popular de España pocas personas no han oído hablar de personajes tan singulares como Lázaro de Tormes, Guzmán de Alfarache, la Celestina, don Juan Tenorio, Fortunata y Jacinta, la Regenta o Max Estrella, por citar algunos. Entre todos ellos sobresale una pareja universal, los protagonistas de la novela más vendida de la historia: ‘Don Quijote de la Mancha’. Cientos de ediciones críticas y estudios se han escrito sobre la historia, publicada en dos partes, de Alonso Quijano y Sancho Panza, la obra cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) y una de las narraciones más influyentes de la literatura universal.

Sobre la gran novela de la lengua castellana hablará este jueves, 24 de abril, el profesor, escritor y director de la Escuela de Escritores de Burgos Jesús Pérez Saiz en la conferencia ‘Cervantes y el Quijote. La dignidad y belleza del fracaso’. La cita será en el salón de actos del Museo de la Evolución Humana a partir de las 20.15 horas. El acto tiene entrada libre hasta completar el aforo.

«Mi primer contacto con el Quijote llegó cuando yo estudiaba en el instituto, en Villadiego, y vino a darnos una charla sobre el Quijote Martín Panero, un académico de la Lengua de Chile. Me impresionó un dato que se me quedó grabado para siempre: nos dijo que había leído el Quijote más de 80 veces. Entonces pensé que detrás de ahí había algo bueno», recuerda Jesús Pérez e indica que como cualquier niño español está familiarizado con la obra de Cervantes. «¿Quién no tiene en su mente la escena de los gigantes y los molinos?».

Una de las ilustraciones que hizo para la obra de Cervantes el dibujante francés Gustavo Doré.ECB

Como todas las grandes obras artísticas, las que superan modas y épocas, la novela de Cervantes siempre se muestra moderna y con muchas capas de entendimiento. Disfrutar de las más superficiales o las más profundas ya depende de cada lector, pero ahí están para quien las quiera excavar. «En el Quijote, a primera vista, se persigue un objetivo: parodiar los libros de caballería. Pero por debajo hay un personaje que es grotesco, hiperbólico, pero con una humanidad grandiosa. Alguien que siempre persigue una buena causa, pero que siempre fracasa. Pero nunca se equivoca en sus causas, siempre apuesta por la libertad de las personas, por la grandeza y la bondad del ser humano. Esto Cervantes lo trabajó en toda la novela, con una sutileza, con una graduación, con un sentir que poco a poco le acerca a una figura de la que empezó riéndose para acabar amándola», subraya Jesús Pérez.

El Quijote, en la memoria

Más allá de su lectura, algunos pasajes de ‘Don Quijote de la Mancha’ se han quedado en nuestra memoria, como muchas otras obras literarias, gracias al cine y la televisión. Para varias generaciones de españoles, el rostro de Alonso Quijano siempre estará unido al de grandes intérpretes como Fernando Rey, Juan Luis Galiardo o Fernando Fernán-Gómez. Este último, además, puso la voz al protagonista de la novela en la famosa serie de dibujos animados, creada por Cruz Delgado y José Romagosa, que tantas veces se pasó por Televisión Española en la década de los 80. «A mí me encanta el pasaje de los rebaños, cuando don Quijote y Sancho están en un camino y de repente ven que por cada lado viene una nube de polvo. Se suben a una loma y don Quijote dice que por ahí viene dos ejércitos que se van a enfrentar. El prodigio de la descripción de esos dos ejércitos y sus personajes es un portento de la lengua, de la imaginación, de la capacidad de creer en lo que hay en su cabeza... Me dan ganas de aplaudir cada vez que llego a este momento del libro», confiesa el profesor y escritor burgalés.

Jesús Pérez también tiene a la novela de Cervantes como un referente en cuanto a que es un manual ejemplar para las personas que disfrutan escribiendo o se dedican profesionalmente a ello. «Tiene todas las claves sobre cómo construir una frase, un párrafo y novela entera, los recursos narrativos, la elección de las palabras, el fondo y la forma de lo que estás contando... Lo tiene todo. Y como personas, nos enseña mucho sobre la propia humanidad», destaca. «Mis alumnos de este curso la están leyendo y, aunque no es una lectura en un principio fácil, muchos están muy agradecidos por haber descubierto o redescubierto el Quijote».

La novela de Cervantes siempre aparece bien arriba en las famosas, curiosas y hasta cotillas listas de ‘los mejores libros de la historia’. Se pelea con otros tótems de la literatura mundial como ‘La Divina Comedia’, ‘Crimen y castigo’, ‘La Odisea’, ‘Hamlet’, ‘En busca del tiempo perdido’ o ‘Moby Dick’, por señalar algunas de distintas épocas. Pero Alonso Quijano, cabalgando sobre Rocinante y lanza en astillero, suele estar en cabeza. «No es exagerado decir que el Quijote es la mejor novela de la historia. Es un prodigio de la creación literaria, de composición, de equilibrio, de lenguaje, de la música de las frases, de la construcción de personajes... incluso con esas partes que hoy en día uno quitaría o pasaría por encima», concluye Jesús Pérez, que este martes contagiará a los espectadores de su charla su pasión por este clásico nacido de la imaginación del genio del Alcalá de Henares.