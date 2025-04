De Irlanda del Norte a Burgos gracias al Zurbarán Rock

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una de thrash y otra de heavy metal. Zurbarán Rock vuelve a sorprender con dos nuevas incorporaciones que ponen de relieve la firme apuesta del festival burgalés por combinar proyectos internacionales de largo recorrido y propuestas emergentes que, sin duda, darán que hablar en el futuro.

El cartel de la octava edición está prácticamente rematado, pero seguro que la asociación Metal Castellae todavía se guarda algún que otro as en la manga. Lo que está claro, visto lo visto edición tras edición, es que el parque de San Agustín batirá un nuevo récord de asistencia el 18 y 19 de julio.

En esta nueva tanda de fichajes, sobresale el anuncio de Gama Bomb. En activo desde 2002, la veterana banda de Irlanda del Norte promete una intensa descarga de velocidad, actitud y pura energía. Tal y como destacan desde la organización, este grupo siempre ha destacado por su estilo explosivo, letras influenciadas por el cine de terror y ciencia ficción de los 80 y una marcada postura a favor de la música libre.

Desde sus inicios, Gama Bomb ha girado por Europa, América y Asia compartiendo escenario con bandas como Sepultura, Exodus, Overkill o Municipal Waste. Cabe destacar además que su álbum Tales from the Grave in Space (2009) fue pionero en la distribución gratuita dentro del metal firmado por un sello discográfico, sentando un precedente en la industria.

Aparte de mezclar velocidad, humor y crítica social en su discografía, el combo irlandés engrandece sus shows con su peculiar mascota Snowy. Se avecina, por lo tanto, un inolvidable espectáculo cargado de potencia y nostalgia ochentera. De hecho, su más reciente trabajo, Bats (2023), reafirma su posición como una de las bandas más originales y queridas del thrash metal moderno.

También se enriquece el Zurbarán Rock con la presencia de Rave in Fire, una de las bandas emergentes más prometedoras del panorama nacional dentro de la nueva ola del heavy metal británico (NWOBHM). Formados en Madrid en 2015, Rave in Fire destaca por combinar la esencia del heavy ochentero con un enfoque moderno, tanto en sonido como en temáticas.

Con su potente y totalmente autoproducido primer álbum, Sons of a Lie (2022), Rave in Fire se ganaron el reconocimiento de la crítica y del público, girando por buena parte de la geografía española y debutando internacionalmente en el Trveheim Fest en Múnich. En 2025, han dado un paso más allá firmando con el sello alemán High Roller Records para la distribución de su próximo disco.

Con influencias claras de bandas como Judas Priest, Dio o Warlock, y letras que abordan desde la crítica social hasta vivencias personales, Rave in Fire promete encender el escenario principal del Zurbarán Rock.