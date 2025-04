Javier Cercas y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, abrirán la Feria del Libro de Burgos

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La Feria del Libro de Burgos de 2025, que se celebrará entre los días 29 de mayo y 8 de junio en la plaza Mayor, comenzará su programación con una cita llena de alicientes. El escritor Javier Cercas y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, mantendrán una conversación el día de la inauguración de la Feria, el jueves 29 de mayo, en torno al último libro del autor cacereño, ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ (Random House).

Las invitaciones para esta cita, que presentará Raúl Yudego, se podrán retirar en las librerías participantes en la Feria a partir del jueves 8 de mayo. Tendrán un coste de 2 euros que podrán recuperarse como descuento en una compra en las casetas. «Si además rellenáis una parte de esta invitación con vuestros datos y la entregáis en la presentación inaugural (jueves 29 de mayo, Teatro Principal) entraréis en el sorteo de un lote de libros firmados por autores presentes en la Feria de este año», informan desde la Asociación Provincial de Libreros.

Si cada nuevo título de Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) es todo un acontecimiento en el mundo editorial español, ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ llegó a las librerías pocas semanas antes de la muerte de su protagonista, lo que le ha dado una publicidad, nunca mejor dicho, caída del cielo. Sí, la nueva ‘docunovela’ del autor de ‘Terra Alta’ versa sobre el papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril.

Javier Cercas, en una reciente entrevista en El Mundo.ALBERTO DI LOLLI

No en vano, la obra de Cercas está arrasando en ventas. Fue el libro de no ficción más vendido el Día de Sant Jordi en Barcelona -en ficción fue ‘Por si un día volvemos’ de María Dueñas, que visitó Cultural Cordón recientemente- y los libreros de Burgos también despacharon muchísimos ejemplares el pasado Día del Libro en los puestos de la plaza Mayor.

«Un libro único»

«Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo».

Así arranca ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, «un libro único, que nadie había tenido la oportunidad de escribir, entre otras razones porque el Vaticano jamás le había abierto de par en par sus puertas a un escritor», señalan desde la editorial.

En esta obra, que sigue caminos transitados en obras anteriores del autor como ‘Anatomía de un instante’ o ‘El impostor’, la narración no es una novela, no es una investigación, no es un reportaje periodístico ni tampoco es un ensayo. Quizá todo a la vez. «Ceñir la literatura a la ficción me parece reduccionista. Este es un texto híbrido, mestizo, así como nos enseñó Cervantes», señaló Cercas en una entrevista a Antonio Lucas en El Mundo.

Si Cercas e Iceta cumplen las expectativas, el diálogo que mantendrán entre ambos sobre literatura y religión en torno a la figura del papa Bergoglio y ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ será un excelente comienzo para esta Feria que, poco a poco, irá desvelando más protagonistas.