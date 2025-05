El Festival de Cortos de Miranda proyecta el mejor cine en formato corto del 15 al 17 de mayo en la Casa de Cultura

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los mejores cortometrajes a nivel nacional serán proyectados en el I Festival de Cortos de Miranda de Ebro, un evento que se desarrollará del 15 al 17 de mayo en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Miranda (C/Río Ebro 33) con entrada libre hasta completar aforo. Las proyecciones tendrán lugar a las 20:00 h, y en ellas se podrá ver una selección de los trabajos más destacados de los Premios Fugaz, los galardones más importantes del panorama del cortometraje español, elegidos por una comisión de más de 1.600 profesionales del sector.

Serán 24 pequeñas narraciones escogidas entre más de 600 cortometrajes presentados en total, que contendrán grandes historias que, condensadas en unos pocos minutos de duración, repasarán géneros en la gran pantalla, haciendo hueco a ficción, animación y documental, y también a diferentes estilos cinematográficos como drama, comedia, terror, ciencia ficción, suspense…

Las sesiones contarán también con coloquios con los miembros de los cortometrajes presentes en la sala para propiciar un acercamiento entre creadores y público.

Además de proyectarse los trabajos más galardonados en los Fugaz, otros grandes premios de la cinematografía estarán representados también en el evento, incluyendo ganadores y nominados de los Goya (La gran obra, Cafunè, To bird or not to bird, El trono) e incluso con referencias internacionales: La gran obra consiguió el gran premio del festival de Sundance e incluso estuvo en la short list de 15 finalistas en los pasados Oscars.

El cortometraje, además de ser una escuela de jóvenes talentos, se reivindica como un género en sí mismo, al que acuden también caras por todos conocidas con una gran trayectoria profesional. Así, por la pantalla de la Casa de Cultura, se podrán ver nombres como Luis Callejo, Paula Usero, Fernando Albizu, Luis Bermejo, Alba Flores, Fernando Soto, Marta Belenguer, Manu Baqueiro, Willy Toledo…

El evento busca ser un punto de encuentro para la cultura audiovisual y ha creado una sección específica para cortometrajes rodados en Miranda de Ebro, o en los que hayan participado sus vecinas y vecinos, que estará integrada por tres trabajos: La parada y Retap, dirigidos ambos por Edgar de Benito, y Ruth, de Arturo M. Antolín.

Además, el festival plantea más caminos para hacer a los espectadores partícipes del evento: por un lado, existirá un premio del público, dotado con 200 euros, que recogerá los votos de las personas asistentes a la sala y les implicará en un proceso activo de reflexión y valoración para emitir sus votos tras las sesiones. Y por otro lado, el evento acogerá un jurado joven, formado por menores de 35 años, que decidirá qué trabajo es el ganador de su propio galardón, dotado igualmente con 200 euros. Estos dos premios serán los que conformen el palmarés completo del evento junto al del jurado profesional, con una dotación de 300 euros, compuesto por los directores de Miranda Arturo M. Antolín y Edgar de Benito, el integrante de la asociación 'Otros ojos', Javier Ortega, el periodista José Ángel García y el concejal de Cultura y Turismo de Miranda, Carlos Díez.

Todos los trabajos ganadores tendrán la oportunidad de recoger una estatuilla de realización regional (en la Alfarería Ramos Condado, de Burgos), que representará el antiguo proyector de Miranda de Ebro que tantos metros de celuloide albergó para hacer disfrutar con las mejores películas.

El I Festival de Cortos de Miranda de Ebro acogerá también una sesión familiar de cine, en la que los más pequeños podrán disfrutar del mejor cortometraje internacional de animación para ir creando afición al formato corto. El pase, también gratuito hasta completar aforo, tendrá lugar el sábado 17 de mayo a las 12:30 h. La programación completa del evento y sus diferentes jurados se dará a conocer a lo largo del mes de mayo.

Los espectadores que acudan al festival podrán disfrutar de un photocall para tomar imágenes y subirlas a sus redes sociales y se sortearán camisetas del festival entre aquellos espectadores que voten los cortometrajes.