Ross the Boss, fundador de Manowar y leyenda del heavy metal, cierra el Zurbarán Rock 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No podía decepcionar la organización del Zurbarán Rock Burgos a la hora de anunciar la última confirmación de su octava edición. Y no lo ha hecho sino todo lo contrario. Grata sorpresa el fichaje del legendario Ross Friedman, más conocido como Ross The Boss, para cerrar en alto el plantel de bandas que se darán cita los días 18 y 19 de julio en el parque de San Agustín.

Fundador de la mítica banda Manowar a comienzos de los 80 previo paso por The Dictators -prácticamente pioneros del punk- en el 73, Ross The Boss lleva décadas defendiendo el heavy metal en su forma más pura y auténtica. Lejos de la grandilocuencia de algunos, Ross representa la esencia del género con mayúsculas: sincero, potente, sin adornos ni concesiones.

Desde sus orígenes en el punk hasta su consagración en el panteón del metal mundial, Ross The Boss se ha ganado el respeto de varias generaciones de fans. En directo, su banda ofrece actualmente un repaso por clásicos de Manowar, así como material propio, siempre con una ejecución impecable y una conexión brutal con el público.

No es baladí este fichaje. Por si fuera poco, se trata de la única actuación prevista por el veterano músico estadounidense en España a lo largo de 2025. Junto a Ross, compartirán escenario un amplio elenco de bandas consagradas y emergentes dispuestas a demostrar que Burgos se ha ganado a pulso su privilegiado estatus dentro del metal nacional.

Stratovarius, Myrath, Crazy Lixx, Robin McAuley, Evil Invaders, Gama Bomb, Kilmara, Hell in the Club, Bridear, Hadadanza, Injector, Pulsa Denura, Overdrivers, Cinnamon, Blaze the Trail, Xeneris, Rave in Fire. Un equipo de Champions para un festival de referencia que sigue siendo gratuito y con precios populares para seguir dinamizando la escena musical burgalesa. Al igual que al año pasado, se habiltará un tercer escenario en la plaza del Rey San Fernando, junto a la Catedral, para acoger un concierto en formato acústico.