JJ Vaquero: «Me iría de fiesta con Ábalos. He oído que en sus fiestas no falta de nada»

«Las primeras veces que un pucelano actúa en Burgos viene con cierta expectación», reconoce JJ Vaquero a punto de aterrizar en el Fórum Evolución junto a tres viejos compañeros de viaje con los que ha compartido risas, escenario y confidencias. Regresa encantado de la vida a una ciudad que siempre le ha tratado de maravilla. Y lo hace con Mentes Peligrosas, el exitoso espectáculo que arrastró a más de 70.000 espectadores durante su primer año de vida.

Este viernes, 6 de junio, doble sesión a las 19:30 y a las 22 horas. Apenas quedan unas pocas entradas para el segundo pase. Y para el sábado, salvo milagro, imposible ocupar una butaca -a las 18 y a las 21 horas- porque los tickets han volado. Sin duda, este surrealista reencuentro de 'amigos del cole' promete. Las risas se dan por hecho en el nuevo show, aunque lo único que está claro es que «más cerveza en los bares de alrededor se va a vender». ¿Gracias a quién? Guiño, guiño.

Pregunta. Mentes Peligrosas de nuevo en el Fórum Evolución. Con todos los pases llenos salvo uno, que a punto está de completar aforo. Supongo que Burgos es buena plaza para 'torear'.

Respuesta. Ya lo creo. La gente de Burgos responde muy bien a la llamada de la comedia, aunque creo, sinceramente, que mis tres compañeros son más culpables que yo de que se hayan vendido tantas entradas.

P. ¿Qué tiene este nuevo show que no tenía el anterior? ¿Se aseguran más risas al espectador?

R. De momento, el elenco es diferente. Clavero y yo sustituimos a Eva Hache y Luis Piedrahita. No sé si habrá más risas, pero más cerveza en los bares de alrededor se va a vender, eso lo aseguro.

P. Tres pucelanos en tierras burgalesas. ¿Venís preparados por si acaso?

R. Reconozco que las primeras veces que un pucelano actúa en Burgos viene con cierta expectación. ¿Vendrán a verme? ¿Se reirán?A día de hoy, no se me ocurriría que mi gira anual no pasase por Burgos. ¡Publicazo!

P. Bromas aparte, ¿hasta cuándo tendremos que aguantar este estúpido pique entre Burgos y Valladolid?

R. Uf, no lo sé. A decir verdad, no sé ni de dónde viene. Estuve en Burgos en el encuentro de básquet benéfico que monta la gente de La M.O.D.A. para ayudar a niños desfavorecidos. Un evento que apoyaron miles de burgaleses y tengo que decir que en ningún momento nadie me hizo sentir mínimamente incomodo, nadie me hizo ni un solo comentario sobre mi procedencia. Imagino que cuando se ponen encima de la mesa problemas de verdad, los piques pasan a un segundo plano.

P. El espectáculo versa sobre el reencuentro de viejos amigos del cole. ¿Cuál de los cuatro se conserva peor y quién ha sabido sobrellevar mejor el paso del tiempo?

R. Yo tengo el pelo, pero por dentro estoy reventado. Leo está para jubilarse y Clavero anda cascado; lo que pasa es que sale en los videos de Rock FM y al lado de El Pirata todo el mundo parece que está nuevo. Diría que Morgade es la que mejor ha sabido dosificarse.

P. Fuera del show, ¿has tenido que enfrentarte alguna vez a este tipo de reuniones?

R. Hace 10 días, actué en el salón de actos de mi colegio. Vinieron a verme 9 compañeros de cuando hice sexto de EGB por segunda vez. ¡Hice sexto de EGB tres veces! Me hice un Froilán.... ¡antes que Froilán!

La foto del reencuentro se puede ver en mi Instagram. Como anécdota , te diré que entre el atrezo del escenario había un taburete roto, un crucifijo y al lado un bote de 'no más clavos'. En mi actuación no fui capaz de hacer un chiste mejor que ese.

P. ¿Cómo era JJ Vaquero en edad escolar? ¿Apuntaba ya maneras de cómico?

R. Según mis compañeros, sí; pero según mis profesores no tenía ninguna gracia.

P. Hasta ahora, que yo sepa, no has tenido que pisar los juzgados por un chiste. ¿Ves de vez en cuando las orejas al lobo?

R. Hubo un tiempo en el que sí, pero ya no. Creo que la gente se ha cansado del buenismo y estamos es una época en la que los ofendidos se están quedando solos. Disfrutemos mientras dure.

P. ¿A qué político te costaría más hacer reír?

R. A Fraga.

P. ¿Y con cuál te irías de farra y por qué?

R. Con Ábalos. He oído que en sus fiestas no falta de nada. Además, ya que las voy a pagar, por lo menos disfrutarlas.