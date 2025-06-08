Burgos acoge el Festival de Folclore Infantil a favor de Unicef organizado por el Comité de Folclore Ciudad de Burgos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Comité de Folclore Ciudad de Burgos organiza los días 9 y 10 de junio a las 19:30 horas el Festival de Folclore Infantil a favor de Unicef en el Salón de Actos Concepción de la Fundación Círculo.

En esta ocasión, el acto contará con la participación de 13 grupos de folclore castellano de niños de entre 3 y 16 años que interpretarán piezas de danza y folclore especialmente de la provincia burgalesa acompañados todos ellos por los Dulzaineros Municipales de Burgos.

El precio de la entrada será un donativo de 2€ euros, que se destinará íntegramente al fondo de emergencias de Unicef.