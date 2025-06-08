El Nido pone banda sonora al cierre de la Feria del Libro de Burgos con su disco 'La Constancia'

El Nido presenta en vinilo La Constancia en la Feria del Libro de Burgos.TOMáS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Nido ha convertido el lanzamiento de 'La Constancia', su segundo disco, en algo más que un estreno musical, promocionándolo a lo largo de la geografía nacional. Publicado ahora también en formato vinilo, este formato del álbum se presentó este domingo al mediodía en Burgos dentro de la programación de la Feria del Libro, que cerraba precisamente este domingo su edición de 2025. El grupo interpretó varios temas en acústico en la carpa grande del Espolón en un ambiente cercano y festivo, acompañado por quienes siguen de cerca la evolución de una de las formaciones más singulares del nuevo folk ibérico.

La presentación formó parte de una serie de eventos organizados en torno al vinilo, que El Nido ha querido compartir de forma cálida y participativa. La Constancia es un disco que bebe del folclore castellano y de la tradición musical de la península, pero lo hace desde una óptica moderna, viva, que reinterpreta los ritmos y el lenguaje popular sin romper con sus raíces. La propia banda lo define como un “espectáculo vitalista y dinámico” que, sin perder la esencia festiva, proyecta una mirada personal y contemporánea sobre el cancionero tradicional.

El álbum incluye diez canciones y ha sido concebido como una experiencia no solo sonora, sino también visual. Cada tema cuenta con un videoclip propio, enlazado cronológicamente en YouTube para construir una “historia visual” inspirada en lo rural y lo comunitario. Una forma de ampliar el discurso del disco más allá del formato físico o de la escucha convencional.

Entre los temas se encuentran colaboraciones con artistas como Rozalén, Marilia Monzón, Izaro o Neomak, que aportan diversidad estilística y refuerzan el carácter colectivo y experimental del proyecto.

Desde finales de 2024, El Nido fue desgranando algunos adelantos de este trabajo. Con la publicación del vinilo, 'La Constancia' se consolida como una obra completa, coherente y abierta al diálogo entre generaciones, territorios y sensibilidades.

Con una gira ya en marcha que incluye salas y festivales por toda España —entre ellos el Universonoro de Palencia, el Alpaka Fest en Hacinas y el Sonorama Ribera—, el grupo sigue afianzando su trayectoria con una propuesta que crece desde lo local para resonar en lo universal.