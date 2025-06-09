Eclosión, evolución y crisis del teatro en Burgos durante la Edad Moderna

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Tras las conferencias del fotógrafo y diseñador Asís G. Ayerbe y del abogado Pascual Vadillo, la programación de Círculo Conocimiento -que organiza el Círculo Católico de Burgos y coordina la abogada y escritora María Jesús Jabato- recibe a Ignacio Javier de Miguel Gallo, escritor, doctor por la Universidad de Valladolid y técnico de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, que este miércoles impartirá la conferencia ‘De comediantes y escenarios. Teatro en Burgos en los siglos XVI al XVIII’. La cita será en el salón de actos de la Fundación Círculo de plaza de España a las 20 horas con entrada libre hasta completar el aforo.

La conferencia expone «la actividad teatral y parateatral en la ciudad de Burgos en las tres centurias que van del siglo XVI al XVIII con el fin de mostrar que la capital burgalesa no estuvo al margen de lo que sucedía en materia escénica en los territorios españoles peninsulares y, por ello, cómo formó parte de la evolución nacional en este ámbito artístico», señala De Miguel Gallo.

También explicará durante su charla el progreso, muy dependiente de las modas y los tiempos, de «la conformación de un gusto popular por las actividades teatrales durante todo el siglo XVI, ya fuera en las celebraciones religiosas tanto de la Catedral o de otras parroquias de la ciudad, principalmente en Navidad y el Corpus Christi, aunque también había otras festividades con elementos parateatrales», apunta.

El siglo XVI, la época donde la ‘Caput Castellae’ fue unas de las ciudades económicamente más potentes del reino gracias a la Mesta, el Camino de Santiago y el comercio con Flandes e Italia, principalmente, de potentadas familias de la ciudad, era lugar frecuente de paso de la corte. Esto también influyó en la actividad teatral «con actividades de fasto cortesano con motivo de visitas de la realeza o por la presencia de cómicos ambulantes», que siempre merodeaban las grandes localidades donde olía a dinero.

A finales del siglo XVI y durante el siglo XVII hubo dos fenómenos teatrales exclusivamente españoles: la comedia nueva, «que se va a dar con la creación en Burgos del patio de comedias que estaba ubicado en la Casa de los Niños de la Doctrina», y los autos de la festividad del Corpus Christi, «que representaban obras de exaltación eucarística».

En el siglo XVIII hubo una evolución de las estructuras teatrales, los cambios en el patio de comedias y la desaparición del patio de comedias de la Casa de los Niños de la Doctrina en 1752. «También hablaré de las crisis sucedidas en el ámbito escénico en este siglo y las controversias en torno a la licitud de la actividad teatral que también se dieron en nuestra ciudad», concluye De Miguel Gallo.

Sigue el ciclo tras el verano

Con la charla de De Miguel Gallo, Círculo Conocimiento se irá de vacaciones. Recién comenzado el otoño, el 24 de septiembre, el catedrático de Historia de Arte de la UBU y director de la Institución Fernán González René Jesús Payo impartirá la ponencia ‘La conflictividad artística en la Edad Moderna’, donde relatará episodios muy jugosos e interesantes sobre contratos, pleitos y diferencias varias entre los grandes artistas de esta época, ya sea entre ellos mismos, las autoridades religiosas o sus mecenas.

Como ya es tradición y con los villancicos a punto de sonar, la última conferencia del curso versará sobre algún tema de carácter religioso. En esta ocasión el etnógrafo y folclorista Alfonso Díez Ausín hablará de ‘Los evangelios apócrifos en tiempo de Adviento y Navidad’. Esta charla, que cierra el año 2025 de Círculo Conocimiento, tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre.