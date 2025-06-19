Francia y Burgos refuerzan sus lazos culturales en el contexto de Burgos 2031

Participantes en el encuentro en la escalinata de la puerta del Sarmental de la Catedral de Burgos.ECB

Un grupo de 50 personas pertenecientes a la Asociación Cultural Ajave, procedente de la ciudad francesa de Auch, ha visitado Burgos en el marco de un intercambio cultural organizado por el colectivo de artistas e intérpretes Entredessiguales y de la candidatura de Burgos a Capital Cultural Europea 2031.

Durante la jornada de este miércoles, el grupo ha tenido la oportunidad de conocer algunos de los principales referentes patrimoniales de la ciudad, entre ellos la Catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como de participar en actividades culturales y encuentros promovidos por el colectivo anfitrión.

La visita continuará este jueves con un desplazamiento a la Abadía de Santo Domingo de Silos, cerrando así un recorrido por el patrimonio de la provincia. Este encuentro responde a la colaboración continuada entre Ajave y Entredessiguales, que desde hace años trabajan conjuntamente en el desarrollo de proyectos culturales, exposiciones y acciones de intercambio artístico entre España y Francia.

Más allá de esta relación actual, Auch y Burgos comparten una conexión histórica y patrimonial: ambas ciudades albergan catedrales góticas de gran valor -la Basílica de Santa María de Burgos y la Catedral Basílica de Santa María de Auch, esta última declarada monumento histórico en Francia-, y forman parte del Camino de Santiago, igualmente reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Durante la jornada, el grupo tuvo también ocasión de conocer algunos aspectos del proceso que está llevando a cabo la ciudad de Burgos en el marco de su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, una iniciativa que representa una oportunidad estratégica para proyectar el potencial cultural, artístico y patrimonial del territorio a nivel europeo.

Según palabras de la presidenta de la Asociación Cultural Aherca de Calatayud (Zaragoza), María Jesús Franco, y colaboradora habitual de Entredessiguales, "nada es posible sin las personas, nada es duradero sin las instituciones", citando a Jean Monnet, en referencia al papel fundamental de la sociedad civil en el impulso cultural europeo. Desde Entredessiguales, valoran esta visita como una oportunidad para reforzar los vínculos culturales internacionales de la ciudad. "Nuestro objetivo es hacer arte para transmitir cultura", señalan desde el colectivo.