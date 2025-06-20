La M.O.D.A. ficha a Marina López, de Sioqué, para su nueva gira

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Anuncio sorpresa por parte de La M.O.D.A. a escasos días de su esperado concierto en las fiestas de San Pedro. La banda burgalesa ha fichado a Marina López, cantante y guitarrista de Sioqué, para su nueva y extensa gira. Una noticia totalmente inesperada que los seguidores del grupo, por lo que se palpa en las redes sociales, han acogido con entusiasmo.

«Gracias, Marina, por unirte a esta locura». A través de un escueto comunicado, el grupo burgalés da la bienvenida a su nueva compañera, dispuesta a cubrir el hueco que dejó Jacobo Naya tras su salida el pasado mes de enero. En principio, la idea es que López forme parte del proyecto durante la gira de presentación del nuevo disco, que arranca en Burgos el 28 de junio y se prolongará, como mínimo, hasta 2026.

Aparte de enriquecer la propuesta de La M.O.D.A. con su voz, la cantante de Sioqué también se hará cargo de los teclados, guitarras y banjos. Asumirá, por lo tanto, un rol muy importante dentro de la banda para enriquecer su atmósfera instrumental.

«Estamos muy emocionados ante esta nueva etapa y con muchas ganas de arrancar», confiesan los chicos de La Maravillosa Orquesta del Alcohol tras la salida, a principios de mes, del single Los tiempos que vivimos. La canción, que cuenta con la colaboración de Naya al piano, ya ronda las 100.000 visitas en YouTube.

Mientras tanto, Sioqué sigue adelante con varios conciertos de cara a este verano. Entre ellos, el Alpaka Fest de Hacinas a principios de agosto. Marina López, por su parte, ha colaborado con distintas bandas burgalesas. Ya sea en directo, durante la presentación del último disco de Cronómetrobudú, o en el álbum Malezza de Víctor Rutty, Rober del Piro y Dj Kaef.