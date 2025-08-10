Arde Bogotá cierra a lo grande una edición intensa y emotiva de Sonorama

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El concierto de Arde Bogotá permanecerá para siempre en el recuerdo como uno de los más grandes que han pasado por Sonorama, que cierra una 28 edición también muy emotiva para los impulsores del festival y que tendrá siempre nombre propio: el de Andrés Martín Garrido, Tara. El director del Sonorama, Javier Ajenjo, recordaba que ha sido una edición «en recuerdo de Tara, Moncho, Rubén y todas aquellas personas que son familia y ya no están, pero no nos faltan, porque lo que se ama siempre permanece».

La noche del sábado 9 de agosto quedará grabada en la memoria de todos los asistentes gracias a un espectacular show de drones que sobrevoló el cielo de Aranda de Duero: unas alas abrazando el nombre de Tara, una gran bandera palestina, un símbolo de la paz y un emotivo mensaje de agradecimiento de Sonorama a su público. Los drones, además, anunciaron la esperada actuación de Arde Bogotá, que presentó su aclamado show Eclipse en un concierto que ya muchos definen como el más brutal y multitudinario de la historia del festival.

El director del festival confesaba que «ha sido un día muy importante, seguramente uno de los más importantes de la historia, y yo creo que con un concierto que ha hecho historia en la música española, y esto no se había producido antes».

Reconocía «los temores normales cuando tienes a todo el mundo viendo lo mismo», pero la respuesta al reto fue satisfactoria, ya que quizá desde que actuó C. Tangana no se había congregado tanta gente. Desde la mañana, los escenarios urbanos dieron buena muestra de todo lo que estaba por venir. Con Besmaya y Alcalá Norte como conciertos sorpresa en Plaza del Trigo-Vibra Mahou. Pistoletazo de salida para una jornada de mucha intensidad.

Por la tarde, en el recinto oficial, se sucedieron las actuaciones memorables: Iñigo Quintero, Carlos Sadness, Duncan Dhu y Amaia, con su carisma único y su voz llena de sensibilidad, conquistaron al público. Cerraron la noche La La Love You, Dorian, Don Patricio, Delaporte y Ley DJ, en una cuarta jornada que reunió a más de 42.000 personas en el recinto.

Imagen de la actuación de Dorian. Rodrigo Mena Ruiz

Un Sonorama de «intensidad absoluta», el Sonorama «de Tara, de Moncho, de Rubén», un festival que ha sido «extraño para nosotros, pero también importante y feliz». Ajenjo señaló que «creo que tienen que estar muy orgullosos de todo lo que han visto y de lo que se ha hecho para ellos».

El director del Sonorama incidió en el «valor diferencial» del festival «desde hace muchísimos años y es algo que absolutamente imposible de copar. Y único».

Respecto a la plaza del Trigo, en la que se habían reforzado los controles de lo que se accedía, Ajenjo indicó que «hemos mejorado además este año con la prueba del vidrio y de controlar un poco la entrada». En este punto quiso destacar el trabajo de Cruz Roja, los cuerpos y fuerzas de seguridad, Protección Civil Bomberos, y «en especial a la Policía Local, que es la controla más intensamente la ciudad durante estos días».

Ajenjo indicó que los responsables de la organización «seguimos aprendiendo». A lo largo de esta semana «tendremos una reunión, como todos los años, para valorar el festival y ver las cosas que podemos mejorar». El director del festival destacó el escenario Charco, este año completado con la carpa de Ciencia que ha sido un éxito, «todas las charlas llenas, un hito a nivel de festival, ya que hemos sido el único festival europeo que hemos tenido esta experiencia del Centro de Investigación Europeo, y ha sido para nosotros una experiencia que ojalá podamos repetir en el futuro de otra manera».

Imagen de una actuación en la Plaza del Trigo. GLORIA NMECB

El escenario Charco ha brillado como nunca estos días. Un oasis de música mestiza que se ha ganado el corazón del público edición tras edición.

En el recinto oficial el ambiente ha sido vibrante en cada jornada, con todos los servicios marchando sobre ruedas, con un público volcado y de comportamiento ejemplar que se ha entregado en cada concierto. Destacar la impresionante acogida del nuevo escenario Glo Music Hall, auténtico trampolín para el talento emergente, demostrando la vocación del festival por apostar por la diversidad de estilos y artistas.

Sonorama Ribera cierra una nueva edición que ha reunido a 200.000 personas, confirmándose como el festival más auténtico y extraordinario que se puede vivir en España. Con una asistencia multitudinaria y el éxito arrollador de todas y cada una de las propuestas que se han celebrado en los escenarios urbanos de Aranda de Duero, y con Plaza del Trigo-Vibra Mahou alzándose de nuevo como el lugar donde lo emergente comienza a dejar huella.

Ajenjo añadía que "ojalá que hayamos conseguido que toda la gente que ha venido a Aranda estos días se haya ido feliz, habiendo disfrutado del lechazo, del vino de Ribera del Duero, y vuelva a casa escuchando una banda que no conocía y que se ha convertido en su favorita".

El director de Sonorama Ribera ha querido agradecer a todas y cada una de las personas y entidades que se han dejado la piel para hacer de la 28 edición un éxito absoluto. "Y a nuestro público, nuestro gran tesoro, por su entrega, su lealtad, su implicación. Por dar ejemplo de respeto y convivencia. Y por ser nuestros mejores embajadores", ha señalado Javier Ajenjo.

Sonorama Ribera 2025 se despide dejando huella, con la mirada ya puesta en la próxima edición y con la promesa de seguir haciendo de Aranda de Duero un punto de encuentro único entre música, cultura, solidaridad y amistad.