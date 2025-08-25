Estrella R. lleva su testimonio escénico a Ciudad Rodrigo con ‘Miscelánea’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebra en Ciudad Rodrigo, será el escenario que acoja este miércoles, 27 de agosto, el estreno absoluto de Miscelánea, una pieza de teatro-documento impulsada por la polifacética artista Estrella R, que ha contado para este montaje con la colaboración de la compañía cántabra Ruido Interno.

Protagonizada por la propia Estrella R., la obra se adentra en la salud mental desde la perspectiva de la psiquiatría infanto-juvenil y pone el foco también en quienes acompañan los procesos de otros. “¿Quién cuida de los que cuidan?”, parece preguntarse el montaje desde su inicio.

El origen de esta creación está en los apuntes personales que la actriz y bailarina fue escribiendo en un cuaderno durante la hospitalización de su hija de 14 años, en la primavera de 2024. A esas anotaciones se sumaron fotografías y vídeos que registró como forma de desahogo y sin intención inicial de ser compartidos.

Sin embargo, el paso del tiempo le hizo sentir que esa experiencia merecía ser contada. Fue entonces cuando confió en Ruido Interno para convertir ese material en una obra escénica. La dirección y estructura narrativa del espectáculo han estado a cargo de Juan Carlos Fernández, responsable también del diseño técnico.

“Miscelánea es un grito de dolor, una apología a la vida, un homenaje a los servicios públicos, una experiencia en primera persona que recoge una miscelánea de sentimientos, vivencias, información, imágenes, música…. una especie de cóctel loco que es lo que yo experimenté durante esas semanas en las que estuve junto a mi hija hospitalizada mientras el diagnóstico iba sumando distintas patologías psíquicas”, explica Estrella R.

La obra fue presentada por primera vez en diciembre de 2024 en un formato reducido de 15 minutos dentro del ciclo ‘Teatro Exprés’ de ACEPAE, la Asociación Cántabra de Artes Escénicas. Las limitaciones de tiempo del programa obligaron a sintetizar el contenido, aunque desde entonces sus creadores tuvieron claro que la pieza necesitaba más espacio y otro ritmo. “Porque es un guión que necesita respirar y además el público también necesita tomarse su tiempo para asimilar todo lo que se cuenta”, señalan.

Tras ‘Tracatá’, Estrella R. regresa con el estreno absoluto de ‘Miscelánea’Aureo gomeZ [AZ]

Artista polifacética

El estreno absoluto en la Feria de Teatro de Castilla y León llega apenas un mes después de que Estrella R. presentara otro de sus trabajos escénicos: 'Tracatá (Carbonera)', una propuesta de danza, música y luz que se estrenó el pasado 18 de julio en la Plaza del Monasterio de San Miguel de las Dueñas, en León, con entrada libre y gran acogida del público.

Esa versatilidad creativa marca su trayectoria como artista, que está muy vinculada también a la gestión cultural. De hecho Estrella R. preside la asociación responsable del Centro de Creación Escénica La Parrala, en Burgos, un espacio de referencia para las artes escénicas en la comunidad.

Este miércoles, Miscelánea tomará el escenario en Ciudad Rodrigo dentro de la 28ª edición de la Feria en el salón de actos del colegio Santa Teresa de Jesús, presentando un relato íntimo que traspasa lo personal para abrir una conversación colectiva sobre el dolor, los cuidados y la salud mental.