Jazz al aire libre en Belorado: el Club Carabás lanza su primer festival de verano el 30 de agosto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Club de Jazz Carabás ha organizado su primer festival de verano en Belorado, con una propuesta que combina música en directo, comida popular y un entorno natural como escenario. La cita será el sábado 30 de agosto en el Albergue El Salto, donde se celebrará una jornada con dos conciertos —uno en horario de vermú y otro durante el tardeo—, comida casera a precios accesibles y un ambiente pensado para disfrutar en comunidad.

El programa comenzará hacia las 13:00 con la actuación del Raquel Vega Quartet, un proyecto musical fundado en 2021 que ha recorrido diferentes clubs y festivales. Su repertorio combina temas icónicos de armonicistas como Stevie Wonder o Toots Thielemans, interpretados desde una mirada propia que transita entre el jazz, la bossanova y el bolero. "La expresividad y particular sonido de la armónica, unidos a la sensibilidad de Raquel dan como resultado un sonido que sorprende y cautiva al oyente", destacan desde la organización.

La armónica es el instrumento central del cuarteto y adquiere un protagonismo melódico poco habitual, en un formato que busca una conexión cercana con el público. La propuesta musical, cuidadosamente seleccionada, se adapta al carácter abierto e íntimo del espacio.

el dúo Martínez-Chacón actuará en el primer festival de jazz del Albergue El Salto.ECB

Por la tarde será el turno de dos músicos reconocidos en la escena jazzística nacional: Bobby Martínez y Joaquín Chacón, que presentan un proyecto conjunto dedicado al legado del saxofonista Charlie Parker y a la tradición del bebop. Este trabajo ha sido interpretado tanto en formato dúo como en cuarteto, en diferentes salas y clubes de todo el país.

Bobby Martínez es compositor, saxofonista y profesor. Nació en Filadelfia, Pensilvania, en el seno de una familia de exiliados cubanos y con raíces gallegas. Comenzó sus estudios de música a los seis años con Rolando Lluís, maestro cubano violinista, pianista y saxofonista. En los años 80 fue integrante de Miami Sound Machine Secret Society, y ha compartido escenario con artistas como Joe Williams, Pat Metheny, Paco de Lucía o Miguel Ríos.

El guitarrista y compositor Joaquín Chacón, en activo desde finales de los años 80, es una figura destacada del jazz en el Estado español. Nacido en Madrid, se sintió atraído por este género desde muy joven. Estudió en el Conservatorio de Madrid y se formó también en las primeras escuelas de jazz fundadas en Madrid y Barcelona.

Sus primeras experiencias profesionales lo vincularon a músicos que han sido clave en la escena madrileña, como Javier Colina y Chano Domínguez, con quienes colaboró en el grupo Neobop durante más de dos años. En el proyecto Solar coincidió con el saxofonista y clarinetista danés Uffe Markussen.

El festival tendrá lugar en el exterior del Albergue El Salto, en un entorno descrito por la organización como “natural y mágico”. La actividad se plantea como un encuentro abierto, con acceso gratuito, comida popular y un ambiente que busca la convivencia entre público, artistas y paisaje.