GEOFest 2025: Rafael Álvarez ‘El Brujo’ pone el cierre con una de sus obras más personales

Rafael Álvarez ‘El Brujo’ cerrará este sábado la programación estival del II GEOFest con la representación de El viaje del monstruo fiero, una de sus obras más personales. La función comenzará a las 20:00 horas en la iglesia renacentista de Santa María la Mayor, en Sargentes de la Lora, y supondrá el colofón a una edición que ha llevado propuestas de música y teatro a siete localidades del Geoparque Las Loras, entre las provincias de Burgos y Palencia.

A lo largo de los meses de julio y agosto, el festival ha colgado el cartel de “entradas agotadas” en todas sus citas. El espectáculo de este sábado no es la excepción: buena parte de las localidades ya se han vendido, aunque las entradas reservadas para la venta en taquilla podrán adquirirse desde una hora antes, a las puertas del templo. El precio es de 20 euros, tanto para adultos como para menores.

Quienes asistan podrán disfrutar de un monólogo construido a partir de una loa de Lope de Vega, con el que ‘El Brujo’ plantea un recorrido por el Siglo de Oro a través de figuras como Quevedo, Cervantes, Santa Teresa y San Juan de la Cruz. "Este viaje del monstruo es mi propio viaje a través de los escenarios donde todavía se celebran los vestigios de la gloria irrepetible del Siglo de Oro español. El público me hizo monstruo fiero por necesidad, y así cumplí con mi parte de la herencia", explica el actor cordobés.

La obra contará con música en directo a cargo de Javier Alejano y se presenta en un espacio único: una iglesia renacentista con una sola nave, capilla lateral, arcos estrellados de piedra y una bóveda gótica que corona el templo, situado en lo alto del Páramo de la Lora. Un marco singular para acoger un montaje que, como afirma el catedrático Francisco Gutiérrez Carbajo, convierte a ‘El Brujo’ en “un clásico, un monstruo, el actor que puede transformarse en todos los personajes que menciona Lope en la loa inspiradora de esta pieza, el más claro representante del bululú, ese comediante que cambiaba de registro según los personajes que interpretaba”. En escena, “el creador de un monólogo polifónico que abarca desde la palabra del pícaro hasta la de Dios”.

"Estos textos han sido mis plegarias. Ahora vengo con ellos a la corte, trasmudados en la hermenéutica de mi pellejo. A veces son vino exquisito y otras un caldo peleón. Que ustedes los disfruten", añade el actor sobre una pieza que ha ido construyendo a lo largo de los años en su particular viaje por los escenarios.

Con esta función se despide la programación de verano del GEOFest, pero no el festival, que regresará el 12 de octubre con GEOFest Manta, una propuesta otoñal que se celebrará en la iglesia de San Lorenzo, conocida como La Dama de las Loras, en Fuenteodra. Allí, Inés León ofrecerá el concierto teatralizado Ellas mienten como mienten los boleros.