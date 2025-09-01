La «energía» del Cid ya se palpa junto a la Catedral de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El artista burgalés Óscar Martín asegura de que pasar la mano por el tronco hueco dorado de su escultura Cid hincado de hinojos permite «entrar en resonancia con la energía del héroe castellano». Tan convencido se muestra de ello que no duda en animar a todo el mundo a hacerlo. Desde ahora, está al alcance de cualquiera porque la obra se ubica, por tiempo indefinido, en la Llana de Afuera. Es decir, a escasos metros de la Catedral de Burgos.

«Es una gran alegría poder poner la pieza en un lugar tan emblemático como este», reconoce Martín ensalzando la decisión adoptada por la alcaldesa, Cristina Ayala, porque ni él mismo «hubiera escogido un sitio mejor». El enclave, según el propio autor, brinda un momento «íntimo» a quienes se detienen a observar la escultura, ya que sus 2,30 metros de altura propician que «se reduzca el espacio».

No es la primera vez que Cid hincado de hinojos se expone a pie de calle. Ya en 2023, se asentó frente al Fórum Evolución y posteriormente viajó a un parque de Lleida. Sin embargo, Martín aboga por dejarla junto a la Catedral el tiempo que sea necesario. «En vez de tenerla en mi estudio, es más interesante compartirla con los ciudadanos y con los visitantes», afirma tras hacer especial hincapié en los peregrinos del Camino de Santiago y del Camino del Cid pero sin dejar a nadie de lado. Y aunque «a lo mejor me la piden para una exposición o para algo puntual», su idea es que retorne de nuevo a la Llana de Afuera.

La «idea de comunidad» con la que el escultor invita a «mirar la Catedral y nuestra ciudad para formar parte de ella» también está presente en los premios Ciudad de Burgos. Desde hace más de una década, Cid hincado de hinojos se reduce a un formato estatuilla para ser entregado a los galardonados. En este sentido, la portavoz del Gobierno municipal, Andrea Ballesteros, considera que se trata de una «escultura insigne» que merece sumarse «a todos los espacios que el Ayuntamiento tiene a disposición de diferentes artistas».

Dado que la obra se sitúa en Las Llanas, zona de fiesta nocturna por excelencia, Martín confía en que los jóvenes «la sientan como propia, la cuiden, la quieran y la integren en su día a día». Más que nada, porque «el hecho de tocar te acerca a la realidad».