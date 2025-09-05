El Correo de Burgos

Tribu San Miguel Burgos, 16 conciertos gratuitos del 18 al 21 de septiembre

La música comenzará a sonar el jueves, 18 de septiembre, con el recital de Idoia en Cultural Cordón

Imagen del Ayuntamiento de Aranda de Duero

Imagen del Ayuntamiento de Aranda de DueroLoreto Velázquez

Publicado por
Ical

Creado:

Actualizado:

Tribu San Miguel Burgos llenará de música la plaza Mayor y el Paseo del Espolón desde el 18 al 21 de septiembre, un programa que completará con un espacio gastronómico y actividades culturales dedicadas a todo tipo de público. El festival acaba de desvelar su cartel por días, con 16 conciertos gratuitos precedidos el jueves de la única actuación de pago: la de la artista alavesa Idoia en Cultural Cordón (15 euros, entradas disponibles en bacantix.com y en las taquillas de la Casa del Cordón).

El viernes 19 se subirán a los distintos escenarios del Tribu Baiuca, Queralt Lahoz, Bulego, Cristina Len y Puño Dragón. El sábado será el turno de Viva Belgrado, Ortiga, Sanguijuelas del Guadiana, el arandino Barry B, Le Parody y María Arnal. El domingo pondrá el broche del festival un cartel de lujo, protagonizado por Zuaraz, los burgaleses Luna Club, Quentin Gas y Los Zíngaros, Pedro Pastor y una actuación única: Rozalén + Fetén Fetén. Todos los días habrá sesiones de los DJ´s A.Theo y Petite Mort,

La joven artista Idoia Asurmendi será la encargada de inaugurar el Tribu San Miguel Burgos 2025, con su propuesta de música de raíz, pop y poesía, que pone en escena con una madurez extraordinaria. Traerá a la sala de exposiciones de Cultural Cordón el jueves 18 su segundo trabajo, ‘De amar y desandar’, un viaje lleno de sensibilidad.

Con su piano y su voz, Idoia crea paisajes sonoros cargados de emoción y belleza y convierte cada concierto en una experiencia inolvidable. Las entradas para su actuación, que se ha organizado en colaboración con la Fundación Caja de Burgos, cuestan 15 euros y están disponibles en bacantix.com y las taquillas de la Casa del Cordón.

Tribu San Miguel Burgos cuenta con la financiación y colaboración del Ayuntamiento de Burgos, INAEM, Junta de Castilla y León y la Fundación Caja de Burgos y el patrocinio de Cervezas San Miguel y Diario de Burgos. En el evento de este año también colaboran la Asociación Provincial de Libreros, Antares Eléctricas, TPF, Radio 3, AIE y Spanish Wave.

tracking