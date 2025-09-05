Tribu San Miguel Burgos, 16 conciertos gratuitos del 18 al 21 de septiembre

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Tribu San Miguel Burgos llenará de música la plaza Mayor y el Paseo del Espolón desde el 18 al 21 de septiembre, un programa que completará con un espacio gastronómico y actividades culturales dedicadas a todo tipo de público. El festival acaba de desvelar su cartel por días, con 16 conciertos gratuitos precedidos el jueves de la única actuación de pago: la de la artista alavesa Idoia en Cultural Cordón (15 euros, entradas disponibles en bacantix.com y en las taquillas de la Casa del Cordón).

El viernes 19 se subirán a los distintos escenarios del Tribu Baiuca, Queralt Lahoz, Bulego, Cristina Len y Puño Dragón. El sábado será el turno de Viva Belgrado, Ortiga, Sanguijuelas del Guadiana, el arandino Barry B, Le Parody y María Arnal. El domingo pondrá el broche del festival un cartel de lujo, protagonizado por Zuaraz, los burgaleses Luna Club, Quentin Gas y Los Zíngaros, Pedro Pastor y una actuación única: Rozalén + Fetén Fetén. Todos los días habrá sesiones de los DJ´s A.Theo y Petite Mort,

La joven artista Idoia Asurmendi será la encargada de inaugurar el Tribu San Miguel Burgos 2025, con su propuesta de música de raíz, pop y poesía, que pone en escena con una madurez extraordinaria. Traerá a la sala de exposiciones de Cultural Cordón el jueves 18 su segundo trabajo, ‘De amar y desandar’, un viaje lleno de sensibilidad.

Con su piano y su voz, Idoia crea paisajes sonoros cargados de emoción y belleza y convierte cada concierto en una experiencia inolvidable. Las entradas para su actuación, que se ha organizado en colaboración con la Fundación Caja de Burgos, cuestan 15 euros y están disponibles en bacantix.com y las taquillas de la Casa del Cordón.

Tribu San Miguel Burgos cuenta con la financiación y colaboración del Ayuntamiento de Burgos, INAEM, Junta de Castilla y León y la Fundación Caja de Burgos y el patrocinio de Cervezas San Miguel y Diario de Burgos. En el evento de este año también colaboran la Asociación Provincial de Libreros, Antares Eléctricas, TPF, Radio 3, AIE y Spanish Wave.