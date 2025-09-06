Arizona Baby vuele a las salas en una gira que se extenderá hasta marzo por varias ciudades españolas
La banda vallisoletana Arizona Baby ha iniciado una gira en la que retoma sus actuaciones en salas que la llevará a recorrer varias ciudades españolas hasta el mes de marzo.
Arizona Baby finaliza un verano feliz en el que el 'power-trio' ha estado celebrando los 15 años de su mítico 'Second To None' y ha disfrutado de momentos históricos como la Fiesta Aniversario en su Valladolid natal, en la que ha llenando la Plaza Mayor junto a Loquillo, Mikel Erentxun, Celtas Cortos, Ángel Stanich, Nat Simons y un largo etcétera, han informado a Europa Press fuentes de Subterfuge Records.
Tras pasar por las Noches del Botánico o festivales como Spring, Surfing the Lérez o Sonorama Ahora, el grupo ha encontrado su "mejor momento emocional y profesional" y decide retomar la vuelta a las "sufridas" salas (donde se fraguan realmente trayectorias como la de Arizona Baby y mil grupos más) y presenta ya estas primeras fechas de su nueva Gira Otoño-Invierno 2025-2026.
Así, el 26 de septiembre estarán en la Sala Azkena de Bilbao; el 18 de octubre pasará por la Sala Garrison de Jaén; el 24 de octubre estarán en la Sala López de Zaragoza; el 25 en la Tocata de Lleida; el 14 de noviembre en el Festival Helldorado de Vitoria; el 15 de noviembre llegarán a la Sala El 21 de Huesca; el 21 de noviembre en Hangar en Córdoba; y el 28 de noviembre en la Sala Because de Castellón de la Plana.
Tras un paréntesis en diciembre, volverán a retomar la gira el 30 de enero en Santa Cecilia, en Avilés, para estar al día siguiente, 31 de enero, en la Sala Jagger de Lugo; el 20 de febrero en la Corleone de Sabiñánigo; el 21 de febrero en la Sala Informal de Tafalla; y finalizará el 14 de marzo en la Sala Tararí de Ponferrada (León).