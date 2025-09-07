Galería: así se vivió el Burgore Death Fest, el festival de metal extremo más potente de España

Dave Rotten, fundador y vocalista de Avulsed, dando espectáculo desde el escenario, ayer con la Sala Andén abarrotada.SANTI OTERO

El Burgore Death Fest reventó ayer los sonómetros en la Sala Andén 56, dejó dañadas las cervicales por culpa del headbanging en los conciertos, regó de sangre falsa las camisetas negras del público y, en suma, volvió a demostrar por qué está considerado el mejor festival de metal extremo de España. La quinta edición volvió a ser un éxito de público y la organización recibió el aplauso y el reconocimiento generalizado de los asistentes y las bandas, haciendo aún más grande a un festival que crece cada año y se asienta en la escena del metal extremo.

Detrás de este logro está la promotora Rigor Mortis, impulsada desde la banda burgalesa Nasty Surgeons, que además se reservaron su hueco y actuaron a mitad de cartel en el Burgore Death Fest.

El programa del festival arrancaba a las cuatro y media de la tarde y estuvo encabezado como cabezas de cartel por General Surgery, la histórica formación sueca que regresaba a España tras ocho años de ausencia. Completaron la jornada bandas tan populares en este género como Gutalax –viejos conocidos de la afición burgalesa–, Avulsed, Boneyard, Mutilated Judge, Mortuorial Eclipse, Gruesome Stuff Relish, TVMVLO, Rageous Intent y los propios Nasty Surgeons. La mezcla de grupos extranjeros y nacionales es marca de la casa en este festival, que gusta de realizar un recorrido completo por distintas vertientes del metal extremo.

La sala registró una gran entrada, con público llegado de distintos puntos de España. El ambiente fue intenso –no podría ser de otro modo– y los asistentes destacaron la calidad del sonido, la puntualidad de los horarios y la seguridad en el recinto. Esa seriedad en la organización se ha convertido en una de las señas de identidad del Burgore.

El festival se suma a un calendario que sitúa a Burgos como una de las ciudades más activas en música en directo. El Zurbarán Rock, con más de 12 000 asistentes en su última edición y un impacto económico superior al millón de euros, es otro ejemplo de esa vitalidad. Entre ambos festivales y otras propuestas más pequeñas, la ciudad se ha consolidado como referente en la escena metalera.