Más de 23.000 personas celebran con Ebrovisión su 25 aniversario

Más de 23.000 personas que han pasado a lo largo de 4 días por todos los escenarios

Hace 25 años la Asociación de Amigos Rafael Izquierdo creó un pequeño festival con la intención de acercar la música en directo y la cultura a su tierra, Miranda de Ebro. Y vaya si lo han conseguido.

Un cuarto de siglo después, Ebrovisión es una de las citas más queridas y especiales del calendario nacional, un lugar donde los conciertos se maridan con una oferta gastronómica de primer nivel, unos productos locales excepcionales y un entorno natural bañado por las aguas del río Ebro.

Así lo han demostrado las más de 23.000 personas que han pasado a lo largo de 4 días por todos los escenarios y rincones de Miranda para celebrar el 25 aniversario del evento.

La música comenzaba a resonar en la tarde del jueves 4 de septiembre sobre el escenario Fundación Caja de Burgos a orillas del Ebro, con el concierto sorpresa de los abulenses Upperlips y sus ritmos funk. Continuaba la noche en el Anfiteatro Natural de la ciudad, donde el escenario Universidad de Burgos (UBU) acogió el exquisito repertorio de joseluis y su primer álbum "Por Ahora Para Siempre"; la contundente descarga rock que traspasa fronteras de Mourn; y viaje futurista de electrónica-rock de Los Invaders.También en el Anfiteatro arrancaba el viernes 5 al mediodía la segunda jornada de Ebrovisión con Ascua, ganadores del concurso UBULIVE 2025, descargando su mezcla de punk, hardcore y metal en el escenario Universidad de Burgos. Tras ellos llegó el pop corrosivo y reivindicativo de Las Dianas, el viaje psicodélico de Meatbodies, y uno de los momentos más divertidos del festival con el Gran Bingo Musical 25 Aniversario con música de Optigan1 y Patrullero.

Ya en el recinto principal del Polideportivo de Anduva, inauguraba la tarde el noise melancólico de Cora Yako sobre las tablas del Escenario La Salve, que conquistó con el hipnótico y envolvente sonido de sus dos aclamados álbumes de estudio, "Una de los nuestros" y "Cora Yako". Después, el atronador directo de Kokoshca dejó sin voz a los asistentes al corear ese repertorio repleto de himnos que les ha posicionado como una de las bandas más importantes de su generación, y el pop de Besmaya triunfó en su primera vez en el festival, desatando la locura acompañados de un extraño personaje que pronto descubriremos en su próximo videoclip, grabado durante el concierto.

Por su parte, el Escenario Ebrovisión se estrenaba con el siempre luminoso show de Hinds, que llegaban dispuestas a enamorar a los presentes con esa frescura y descaro con los que ya han conquistado medio mundo y que se resume a la perfección el título de su último trabajo: "Viva Hinds". Tomó el relevo la atmósfera post-punk de Depresión Sonora, que sumergió al público en ese fascinante universo markusiano compuesto por temas como 'Gasolina y mechero', 'Ya no hay verano' o 'Fumando en mi funeral', y dejó paso a una de las grandes actuaciones de la noche, la de Viva Suecia, Y es que los murcianos nunca defraudan y ofrecieron un impecable directo donde descargaron hits como 'Amar el conflicto (Todo lo que importa)', 'El bien' o 'No hemos aprendido nada' y todos esos que les han consagrado como uno de los referentes más queridos del indie patrio.

Cerraba la noche el especial regreso de «rinôçérôse» a Ebrovisión, 18 años después de su inolvidable concierto en la edición de 2007. El dúo francés trajo a Miranda las canciones de nuevo disco, "Psychôanalysis", además de revisitar clásicos electropop que se mueven a la perfección entre sonidos de funk, rock o house.

Imagen de uno de los conciertos.Ebrovisión

Completaron la banda sonora del viernes las sesiones de Jonathan Castillo, Dad Is Bad, Chicho La Rue, Ipu DJ y DJ Amable.

Un año más, Ebropeque fue el encargado de abrir la mañana del sábado 6 de septiembre, con el concierto gratuito de Combos Teclass, formado por alumnos de la academia de música, en el escenario Fundación "la Caixa" de la Plaza de la Constitución.

Después llegó la segunda actuación sorpresa de esta edición, protagonizada por Vera Fauna sobre el Escenario Diario de Burgos situado en el incomparable marco del Castillo de Miranda. La banda sevillana demostró por qué es uno de los nombres del momento, con esa personalísima fusión de psicodelia, pop y folclore andaluz.

Muy cerca de allí pero en la tarde, el brutal punk-pop marca de la casa Pinpilinpussies arrasó en el Anfiteatro sobre el escenario Universidad de Burgos (UBU), para luego dejar paso al canto al amor y al desamor del debut homónimo de los madrileños Toldos Verdes.

Ya en el Polideportivo de Anduva, el Escenario La Salve daba la bienvenida a una de las bandas más míticas de la escena nacional. Los malagueños Airbag surfearon por su extenso repertorio poniendo a todos a saltar con su irresistible power pop de guitarras. Tras ellos llegó el legendario músico navarro Gorka Urbizu, que enamoró con la sensibilidad y belleza de su primer trabajo en solitario, 'Hasiera Bat', además de repasar algunos de los infalibles clásicos de Berri Txarrak, y el indie rock seña de identidad de Biela cerró la noche con las crudas canciones de su segundo disco, "Nuevas emociones".

El Escenario Ebrovisión fue testigo de uno de los shows más esperados desde la pasada edición, y es que Veintiuno volvía al festival para retomar ese concierto de 2024 que tuvo que ser cancelado a causa de la lluvia. No podía quedarse pendiente, y el sábado por fin pudimos disfrutar en Miranda de Ebro de su concierto al completo, con hits como 'Dopamina', 'La vida moderna' o 'La Toscana'. Los irlandeses The Murder Capital irrumpieron con su apisonadora post punk para presentar su reciente álbum "Blindness", en un apabullante directo donde no faltó la reivindicación y el apoyo a Palestina; mientras que Xoel López desplegó sus elegancia y ritmos tropicales en un repaso a sus más de 20 años de exquisita carrera que incluye himnos como 'Lodo' o 'Tierra', además de los temas de su último trabajo, "Caldo Espírito". El broche de oro lo puso el atronador jaleo de Sexy Zebras, disparando hits y provocando pogos entre un público que saltó, gritó y disfrutó desatado desde las primeras notas.

Todo ello arropado por las sesiones de Bilboloopers DJs,Fan Fan, TeleClub DJs, Panoramis, Edu Anmu y Santo Fever.

Pero aún quedaban dos conciertos más para celebrar los 25 años de Ebrovisión. El domingo 7 de septiembre la música se trasladó al Escenario Miranda de Ebro, en plena calle de La Estación, donde el público pudo disfrutar de las actuaciones gratuitas de Embusteros, que venían con la perfecta mezcla de rock y electrónica de su disco "Vértigo", y el potente y cuidado directo de los bilbaínos No Quiero.

No podía faltar en este 25 aniversario una nueva cita con la ya clásica y siempre exitosa Muestra Gastronómica en Plaza España, amenizada en esta ocasión por la música de Brummel y Retrovisor sobre el escenario Óptica Pilsa, o el market del recinto principal, sin olvidar el fin de fiesta que se vivió en la Sala Orosco de jueves a sábado, con sets de Maadraassoo, Brummel y Alberto Ramos, Escalona y DJ Gel.

Gastronomía

Otro de los cabezas de cartel de Ebrovisión es siempre la gastronomía, ofreciendo un año más —y ya van 3— una experiencia culinaria de primer nivel enn manos de los reconocidos chefs con Estrella Michelín y Sol Repsol Alejandro Serrano y Alberto Molinero.

Ambos sorprendieron a los afortunados que lograron hacerse con un ticket (se agotaron en pocas horas) con dos cenas-cóctel únicas inspiradas en algunos artistas del cartel y que se degustaron desde una terraza vip elevada con vistas al escenario principal y una superficie de más de 250m2. La noche del viernes Alejandro Serrano sacó a relucir su lado más canalla y psicodélico, con un concepto innovador y diferente, mientras que el sábado Alberto Molinero hizo un recorrido por su cocina, con el producto y la cuidada elaboración como las protagonistas.

Ebrovisión ofrece una excelente propuesta gastronómica.Ebrovisión

Ebrovisión está organizado por la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo que, desde hace ya 25 años, prepara al detalle este pequeño gran festival para ofrecer una cuidada programación donde música, naturaleza y gastronomía maridan a la perfección.

Siempre con el río Ebro como gran protagonista, la Asociación mantiene su apuesta por la sostenibilidad ambiental y, en esta ocasión, verificará su huella de carbono de la mano de GO2 by Global Omnium. Ebrovisión lleva más de una década trabajando en la reducción de su impacto ambiental, con medidas en ámbitos como la gestión de residuos, las compras responsables, el consumo energético y de agua, la movilidad sostenible o la implicación social. Una trayectoria refleja un compromiso continuado con el entorno y con el cuidado del Río Ebro, eje simbólico y natural del festival.

Ebrovisión 2026 se celebrará los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2026. Cupo limitado de abonos totales (con acceso al concierto del Castillo de Miranda) agotado; abonos generales ya a la venta desde 65€ en la web.