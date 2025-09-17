El ilustrador Nacho Zubelzu presenta en el Museo de la Evolución ‘Tinta salvaje’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Museo de la Evolución Humana celebra la presentación del libro de ilustración científica ‘Tinta Salvaje’, del artista y naturalista cántabro Ignacio Zubelzu. Esta obra, publicada por la editorial Contenidos, muestra el método de trabajo de este artista y permite disfrutar de su proceso creativo, atrapar su luz, sus vigorosos trazos y su paleta de colores, y respirar el aire de la fauna y la naturaleza cantábrica que capta con su mirada y sus pinceles.

La presentación tendrá lugar este jueves, 18 de septiembre, en el salón de actos del MEH, a las 20.15 horas, con entrada libre. Se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del MEH.

Con este libro se penetra en la esfera privada de sus apuntes y anotaciones; una experiencia única a través de una cuidada selección personal de más de 250 obras, tanto bocetos iniciales, resultado de la observación directa en pleno medio natural, como una galería de dibujos más acabados en la intimidad de su estudio. Una pequeña joya que nos revela la esencia de uno de los artistas más viajeros.

Ilustración de un buitre en pleno vuelo.NACHO ZUBELZU

La vida de Nacho Zubelzu (Reinosa, 1966) está marcada por su pasión por el arte y la naturaleza que se desprende de la fascinación que le producen las montañas de su Cantabria natal. Se nutre de experiencias propias para interiorizar la belleza, tanto de la fauna salvaje, como de los elementos naturales y así poder plasmarlos de forma plástica en dibujos, pinturas, fotografías, esculturas, instalaciones o performance. Ha ilustrado varias publicaciones de animales y ha impartido cursos de dibujo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en las sedes de Santander y Sevilla y en el Parque Nacional de Doñana.

Asimismo, ha participado en proyectos de trashumancia con la Asociación Trashumancia y Naturaleza, afrontando el viaje por las cañadas como un recurso artístico para jugar con el movimiento del ganado. Periódicamente, realiza talleres de dibujo con el fin de indagar en la estética del paisaje, de la fauna y de la flora, a través de la creación de Cuadernos de Campo, en el que los alumnos ponen en práctica la improvisación de técnicas y materiales para desarrollar un dibujo naturalista personal y exclusivo. Ha llevado a cabo estos talleres también en Gambia y en Kenia. En los últimos años, sus viajes a países africanos (Kenia y Gambia) y asiáticos (China, Mongolia y Vietnam), o a parajes de naturaleza desbordante, como el desierto de Atacama en Chile o los Andes peruanos, han inspirado su obra más reciente, en la que recoge el perfil y la huella, la estética y la espontaneidad, en definitiva, la esencia del entorno natural.