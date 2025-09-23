Círculo Creativo amplía este otoño «una cultura accesible para todos»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Nuestras propuestas cumplen este año su sexto año de vida. Círculo Creativo llega cargado de contenido, 31 actividades que se sucederán hasta el próximo mes de diciembre. Es un amplio abanico de eventos que sigue una misma línea común y con un pilar esencial: la cultura accesible para todos los públicos unida a una programación de calidad, la participación y la colaboración», señaló este martes Laura Sebastián, directora general de la Fundación Círculo.

Además de las instalaciones de la fundación, alguna actividad volverá a realizarse en emplazamientos ajenos para acercar la cultura a personas que, por diversas causas, no pueden disfrutar de ella. «Ya tuvimos una ocasión con un concierto en el área de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos. Este otoño nos trasladaremos al centro penitenciario con un recital poético a cargo de Javier Gil», indicó Sebastián. Esta cita, titulada ‘Una palabra enorme’, ofrecerá a los internos poesías de Gloria Fuertes, Fernando Pessoa, Carmen Martín Gaite, Mario Benedetti, Óscar Esquivias o Jardiel Poncela.

La accesibilidad cultural de Círculo Creativo no solo se refleja en los precios asequibles a espectáculos de primer nivel, muchos de ellos de entrada libre, sino también «que quiere acercar nuestro programa a los colectivos que tienen más complicado el disfrutar de las iniciativas culturales. A partir de ahora, todos los actos que se celebren en nuestros salones contarán con un sistema que permiten a las personas on discapacidad auditiva escuchar claramente en entornos ruidosos, como auditorios y salones de actos. El bucle magnético convierte las señales de audio en un campo electromagnético que es captado por un audífono o implante coclear, transmitiendo el sonido directamente al oído sin interferencias», explicó Laura Sebastián.

En cuanto a la programación, la gestora cultural de la Fundación Círculo, Silvia Arribas, advirtió que «queremos que en este trimestre haya un equilibrio entre lo nacional y lo local, no descuidar todo el talento que hay en nuestra ciudad y nuestra provincia».

Programa equilibrado

La música será «el hilo conductor de la programación, con una amplia variedad de estilo y de géneros que va desde el flamenco, el indie-rock, el soul, R&B, fusión, clásica y hasta folk latino donde convivirán nombres consolidados y propuestas emergentes», subrayó Arribas.

El calendario se completa con el flamenco rumbero de The Rumbables (3 de octubre), el R&B de The Limboos (10 de octubre), el rock ‘blusero’ de Rambalaya (17 de octubre), el rock, funky y folk de Morgan (18 de octubre), el indie-pop de McEnroe (24 de octubre), el flamenco de María Terremoto (25 de octubre), los burgaleses Shoguns (6 de noviembre), Andrés Herrera y su proyecto ‘Pájaro’ (14 de noviembre), obras de Joseph Hadyn para la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (22 de noviembre), el pop personalísimo de Maika Makovski (28 de noviembre), la magia musical de Mastretta (4 de diciembre), la música latinoamericana de Martin Bruhn (12 de diciembre) y el espectáculo de Pasión Vega con los burgaleses Fetén Fetén que cierra las citas musicales del trimestre el próximo 17 de diciembre.

La literatura, uno de los ámbitos en los que Círculo Creativo siempre ha apostado muy fuerte, estará presente con Luis Alberto de Cuenca el 28 de octubre en una conversación con el poeta burgalés Ricardo Ruiz, Bárbara Mingo y 'Lloro porque no tengo sentimientos' el 30 de octubre, María Estébanez y ‘La noche de las flores’ (11 de noviembre), Jorge Freire y ‘Los extrañados’ (21 de noviembre) y Raquel Lanseros que presentará ‘El sol y las otras estrellas’ (10 de diciembre). Además, el 7 de noviembre será la gala de entrega de premios del 7º concurso de microrrelatos Círculo Creativo, que contará con la microconferencia de Leticia Bustamante y la presentación de Colectivo Inesperado.

El poeta Luis Alberto de Cuenca visitará Burgos el 28 de octubre.ÁNGEL NAVARRETE

La danza tendrá su hueco el 31 de octubre con Irreverente en un espectáculo de flamenco contemporáneo y el teatro con una versión de ‘Carta al padre’ de Kafka interpretada por La Presa Teatro (5 de diciembre) y ‘La semana cultural’ de José Luis Alonso de Santos (13 de diciembre) representada por Espliego Teatro.

Además, el primer martes de cada mes seguirá realizándose la grabación en directo del pódcast ‘Concéntricos’, que presentan Caín Santamaría y Ángela Varela Neila y ya va por su tercera temporada, siempre con dos protagonistas de interés de la vida cultural y social de Burgos.

Para finalizar, los jóvenes artistas de Burgos, a través del programa Órbita Cultural, inaugurarán la exposición ‘Fuego castellano’ el miércoles 25 de noviembre con la DJ Laura Shadowplay.

Las entradas para los espectáculos de pago ya están a la venta en la web de Ibercaja (5 euros) o en la taquilla de la Fundación Círculo en plaza de España (7 euros).