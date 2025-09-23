Más de 35 conciertos conformarán la nueva temporada de la Sociedad Filarmónica de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad Filarmónica de Burgos ha presentado la nueva temporada 2025-2026, que contemplará más de 35 conciertos de cámara y numerosas novedades. Fiel a su filosofía, la Filarmónica apuesta por el talento joven programando solistas y formaciones jóvenes de calidad contrastada, que se convertirán en el futuro de la escena musical clásica. Asimismo, los artistas de ámbito local y regional estarán muy presentes esta nueva temporada.

Las grandes líneas programáticas se articulan en torno a los nuevos ciclos 'Literatura en música' y 'Burgos en Cámara', y se mantienen las agrupaciones y artistas vinculadas a la Filarmónica con el propósito de poder desarrollar proyectos artísticos de gran envergadura.

El curso arrancará con el ciclo 'Literatura en música', compuesto por tres conciertos programados conjuntamente con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, que tendrán lugar en el auditorio Elcírculo de la calle Ana Lopidana. Todos los programas son estrenos auspiciados por la Sociedad Filarmónica de Burgos, lo que aporta singularidad dentro de la oferta local y un interés añadido para el público.

El viernes 3 de octubre, la reconocida soprano Alicia Amo y la pianista Natalia González, ambas burgalesas, inauguran la temporada con el recital Siénteme libre. El repertorio se centra en composiciones españolas para canto de los siglos XX y XXI que tienen como fuente la lírica de tradición oral hispánica (romanceros, coplas, poesía sefardí) y la poesía de Bécquer, Juan Ramón Jiménez o Miguel Hernández. El programa se cerrará con el estreno en la versión para soprano y piano de Tres poemas de Miguel Hernández que el compositor Jesús Torres incluyó en su ópera Tejas Verdes estrenada el febrero pasado en el Teatro Real, y de cuyos versos toma su título este recital.

La siguiente cita de este ciclo tendrá lugar el jueves 27 de noviembre, con el programa Pourquoi?, a cargo de la soprano suiza Laurine Moulin y el pianista Alberto Arroyo, que interpretarán música francesa de los siglos XIX y XX para piano y voz con intervenciones poéticas de Carmen Crespo y el rapsoda Juan M. Moure.

Por último, el viernes 5 de diciembre con el Ensemble 4.33, que presentará un espectáculo multidisciplinar con música, danza y títeres: Asómbrate, con cuatro cuentos de tradición oral y cuatro técnicas de sombra.

El ciclo 'Burgos en cámara', realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, acogerá en el Fórum Evolución cuatro conciertos de cámara de prestigiosas formaciones. Dará comienzo el miércoles 8 de octubre con Praeteritum Ensemble, que interpretará la 6o Sinfonía de Gustav Mahler en un arreglo de cámara de Klauss Simon para 18 instrumentistas, en el Auditorio del Fórum Evolución. Éste será el concierto en homenaje a los socios y cuenta con el patrocinio del Grupo Ureta.

Continuará los días 13, 14 y 15 de octubre con la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), adscrita al Ministerio de Cultura, que presentarán tres programas que abarcan desde música de Clasicismo hasta música española de nueva creación, pudiéndose escuchar obras de Mozart, Mendelssohn, Stravinski, Varèse o López López.

Sophie Noegoïtia y Darío Tamayo.ECB

Ésta es la primera vez que la JONDE realiza una gira con diferentes formaciones de cámara, siguiendo su filosofía de los Encuentros en los que directores e intérpretes consagrados forman y trabajan con jóvenes intérpretes. Para estos tres conciertos se ha creado un abono por 30€.

Las agrupaciones y artistas vinculados a la Filarmónica para esta temporada son el Cuarteto Iberia como Conjunto Asociado, del que se destaca su selección de las Variaciones Goldberg en la Iglesia de San Lesmes (viernes 21 de noviembre); y Carlos Goikoetxea como Intérprete en Residencia que en 2026 recalará en Burgos con dos conciertos, uno camerístico al clave y un recital al piano. Con estas novedades señala José Luis Soro, vicepresidente de la Filarmónica, “se busca mantener la filosofía de esta sociedad centenaria, que siempre ha ofrecido a la sociedad burgalesa estrenos de lo más rabiosos de la música contemporánea y descubrir las nuevas tendencias musicales”.

El resto del trimestre se podrá escuchar al pianista Mario Mora (viernes 7 de noviembre) y al organista Enrique Martín Laguna, con motivo del aniversario de los 100 años del órgano de San Lesmes (sábado 20 de diciembre). La soprano Sophie Negoïta y el clavecinista Darío Tamayo al frente del Íliber Ensemble (viernes 14 de noviembre) completarán la oferta, a los que se suman los dos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Burgos.

En el primer semestre de 2026 se medirán con el Steinway del Auditorio Elcírculo Estefan Iatcekiw, Marcel Tadokoro y Xiaolu Zang; repetirán el Burgos Baroque Ensemble, el Trío Elegiac y el chelista Mon Puo y se presentarán la Coral Vadillos y el reputado guitarrista Carles Trepat, mientras que los meses de enero y de junio se reservan para alumnos aventajados de Escuelas Superiores de Música españolas y del Conservatorio Profesional de Burgos respectivamente. Tempus Trío será Grupo Residente la próxima temporada e interpretará la integral de los tríos con piano de Beethoven cuyo bicentenario tendrá lugar en 2027.

Por último, la Filarmónica de Burgos, fiel a su compromiso de difusión de la música de cámara, llega a toda la provincia de mano de la Diputación a través de 9 conciertos con el ciclo “En clave rural”.

Ser socio de la Filarmónica de Burgos

Ya está abierta la inscripción para nuevos socios. La cuota anual es de 260 €, a pagar de forma trimestral, e incluye la entrada a toda la programación incluyendo los cinco conciertos de abono de la Orquesta Sinfónica de Burgos (Osbu) que se celebran en domingo en el Fórum Evolución.