Festival UBUNOW 2025: el turno de la música emergente y la vanguardia sonora en Burgos

Un viaje por territorios sonoros poco trillados con la segunda edición de UBUNOW, un festival nacido para tender puentes entre tradición y ruptura. En esta nueva entrega, el campus se convierte por una noche en un escenario de respiro creativo, un espacio para vislumbrar hacia dónde late la música del mañana.

Detrás de UBUNOW está el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la Universidad de Burgos, en alianza con el sello Macaro. Su razón de ser pasa por generar “un diálogo entre tradición y vanguardia musical” y abrir rutas inéditas para la expresión artística.

En esta edición, el cartel reúne cuatro propuestas musicales que se salen de lo convencional como son Crudo Pimento, Nico Miseria, Sal del Coche y Ángels & The Sonny Ángels. Cuatro ejemplos de creación musical con un enfoque experimental, capaz de fundir géneros y de establecer una conexión genuina con el público.

Crudo PimientoECB

Crudo Pimento: folk visceral y energía sin barreras

Desde Murcia emerge un grupo que rehúye etiquetas: Crudo Pimento aterriza con su nuevo disco “El Carmen 13:7”, un conjunto sonoro donde conviven influencias del Atlas, del Caribe, del hardcore y del trash metal, siempre atravesadas por las raíces del folklore murciano, el flamenco y las tradiciones populares. Su propuesta ha sido definida como “una grabación de campo embrutecida, real como la vida misma”. En el escenario, su música parte desde lo local y aspira a volverse universal.

Nico MiseriaECB

Nico Miseria: poesía urbana en primera persona

Nico Miseria aporta su verso y su palabra desde la frontera entre el rap y el spoken word. Ciudad Real fue su punto de partida, Almansa su universidad emocional; hoy su voz resuena con matices propios. Ha colaborado con nombres como Gata Cattana, Delafuente o Bejo, pero conserva intacta su personalidad independiente, esa mezcla de sinceridad, riesgo creativo y autogestión.

Sal del Coche.ECB

Sal del Coche: disrupción sonora sin red de seguridad

No se trata de una banda convencional, sino de un colectivo en constante transformación, vivo y expansivo. Liderado por Lizardi, Alberto y Jangitz, su música deconstruye géneros tales como grime, no-wave, footwork, toques neoclásicos y destellos de post-punk. Sus directos son territorios de libertad, invitaciones constantes al movimiento y una experiencia difícilmente encasillable.

Ángels & The Sonny Ángels.ECB

Ángels & The Sonny Ángels: emoción en clave pop-índie

En su base, Ángels explora temas como el síndrome del impostor, la culpa y el deseo de sentirse suficiente. Desde Burgos y ahora en Madrid, ha ido definiendo su identidad artística con nuevos lanzamientos y colaboraciones. En 2025, su propuesta se robustece con banda propia, ampliando la paleta sonora para conectar con frescura y carga emocional en directo.

Horarios y precios

La cita es en la Sala Andén 56 el 10 de noviembre. La apertura de puertas será a las 20:00h y los conciertos comenzarán a partir de las 20:30h. Las entradas están ya disponibles en UBU Entradas (sin gastos de gestión): 10 € la general, 7 € para estudiantes de la Universidad de Burgos, previa acreditación. Quienes prefieran comprarlas in situ, podrán hacerlo en la taquilla de Andén 56 de 17:00 a 21:00h.