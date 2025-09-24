La Fundación Caja de Burgos proyecta en sus Aulas de Medio Ambiente los cortometrajes premiados en Vianatur 2024

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las Aulas de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos en Valladolid, Palencia y la capital burgalesa organizan para mañana jueves, 25 de septiembre, a partir de las 19 horas, la proyección de los cortometrajes premiados en la primera edición del festival Vianatur, un certamen que pretende generar un espacio de reflexión educativa y crítica en torno a los problemas medioambientales con el audiovisual como elemento fundamental en todos sus géneros y formatos. La entrada es libre hasta completar el aforo.

La iniciativa se inscribe en el programa Ambiente Documental, que nació en 2011 con el objetivo de difundir trabajos audiovisuales de contenido ambiental que se encuentran fuera de los circuitos comerciales habituales, mediante una serie de proyecciones acompañadas de una breve introducción y un posterior coloquio entre los espectadores.

ViaNatur nació en 2024 fruto de la colaboración del Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Viana de Cega, el Plan Avanza de la Diputación de Valladolid y las productoras audiovisuales Liberarte Creaciones y Planetazul Producciones. Los cortos ganadores fueron elegidos por su calidad artística, su mensaje transformador y su capacidad para emocionarnos, hacernos reflexionar y renovar nuestra mirada sobre el mundo natural.

La sesión programada incluye los cortos más destacados de las distintas categorías a concurso: mejor cortometraje de ficción (la producción iraní ‘Damji’, ganadora, y la uzbeka ‘Salvar a los niños, salvar a la naturaleza’, finalista); mejor cortometraje Vianatur Joven (el español ‘La mía voz’ y el ruso ‘La Lata’, primero y segundo, respectivamente); mejor cortometraje de animación (el film italiano ‘Economía de arcilla’, ganador, e ‘Imposible plan épico para salvar el mundo’, finalista); y mejor cortometraje documental (la producción holandesa ‘Viendo Fungi’, primer premio, y la española ‘Rancho quemado’, segundo).