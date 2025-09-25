Igual no te suenan, pero Morgan reventó la taquilla de su concierto en Burgos en menos 48 horas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tú igual no los conoces, pero Morgan ha agotado todas las entradas de su próximo concierto en Burgos en menos de 48 horas. Sin casi dar tiempo a que funcione la promoción, la banda madrileña ha convertido su paso por la ciudad en uno de las citas musicales más esperadas del otoño.

El grupo actuará en el Auditorio El Círculo (calle Ana Lopidana, 6) y lo hará con el cartel de “entradas agotadas” colgado desde el mismo día de la puesta a la venta. Aunque la organización había informado de que se agotaron en menos de 48 horas, se confirman que el aforo completo se cubrió en mucho menos tiempo.

Morgan presentará en directo su último disco, “Hotel Morgan”, un álbum que ellos mismos definen como «un espacio en el que vivir, descansar y soñar con lo que está por venir». Es el trabajo más reciente de una banda que ha sabido crecer sin atajos, moviéndose con naturalidad entre el pop-rock, el soul, el funk y el folk.

Se les describe como una banda que hace canciones y les gusta tocar. Su música es reconocida por no dejarse llevar por modas y mantener un sonido de auténtico rock con influencias de otros géneros. Su vocalista, Nina de Juan, es una de las voces más personales del panorama nacional.

Además de Nina de Juan (voz y piano), la formación está integrada por Paco López (guitarra y voz), Ekain Elorza (batería) y David 'Chuches' Schulthess (teclado). Desde su nacimiento en 2012, Morgan ha destacado por la calidad de sus composiciones y su personalísima puesta en escena. Su sonido, marcado por influencias de raíz norteamericana, ha ido consolidando una base de seguidores fieles que agota entradas como en esta cita burgalesa.

Círculo Creativo

A pesar de que el concierto ya no tiene localidades disponibles, la programación de Círculo Creativo, impulsado por la Fundación Círculo, continúa abierta con otras propuestas culturales para el último trimestre del año. Las entradas, al precio de 5 euros online o 7 en taquilla, pueden adquirirse por internet o en la sede de la Fundación (Plaza España, 3) o una hora antes de cada espectáculo en el propio auditorio.