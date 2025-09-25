La M.O.D.A., Samuraï Y Kate Ryan, entre los artistas confirmados para Conexión Valladolid del 26 al 28 de junio

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El festival Conexión Valladolid ha desvelado gran parte del cartel de su edición 2026, que se celebrará del 26 al 28 de junio y que contará con artistas nacionales e internacionales como Molotov, La M.O.D.A., Kate Ryan o Lía Kali.

La cita arrancará el viernes 26 de junio con la actuación de Molotov, la banda mexicana que celebrará en Valladolid su gira 30 aniversario, La M.O.D.A., que regresa tras un año de pausa con nuevo disco, Samuraï, con su 'Gira del Ruido al Silencio', y Paula Mattheus, inmersa en su tour 'Todo lo alto que quiera'.

El sábado 27 de junio será el turno de la artista belga Kate Ryan, que celebrará sus 25 años de carrera con su primer concierto en Valladolid, Ultraligera, con los éxitos de su debut 'Pelo de Foca', Lía Kali y Sanguijuelas del Guadiana, que presentarán su aclamado álbum 'Revolá'.

También, el domingo 28 de junio estará dedicado a la sesión de Super Cristongo XXL, que volverá a ofrecer una jornada de "música, sorpresas y diversión", según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

El festival, consolidado ya como una de "las principales citas musicales de la región", apuesta por un formato con aforo limitado y centrado en "el bienestar" del público, con servicios como baños, agua potable gratuita y espacios para familias, tras la eliminación de las zonas VIP. Además, los menores de ocho años podrán acceder gratis sin límite de entradas.

Las entradas de día ya están disponibles en la web oficial del festival a un precio de 30 euros más gastos de gestión para viernes y sábado, y 15 euros para el domingo. También se ofrecen abonos para los tres días desde 50 euros.